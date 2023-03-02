Гендиректор Кривбасса: Многие потенциальные новички нам не подошли

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал нынешний состав криворожской команды.

"Мы летом собирали команду почти с нуля. Брали футболистов не на долгосрочные контракты, чтобы посмотреть, кто нам поможет, а кто – нет. Поэтому планировали следующее: если футболист сможет нас своей игрой убедить, что можем на него рассчитывать, то зимой сядем и обсудим новый контракт. Как показало время, на старте чемпионата нам не хватало не квалифицированных игроков, а сыгранности команды, ведь те же футболисты в концовке сезона выстрелили, хотя поначалу удавалось далеко не все.

Это свидетельствует не о качестве исполнителей, а о нехватке времени. Поэтому в зимнее межсезонье понимали, кого нам нужно взять. Мы обсуждали это еще в начале осени, поэтому в первый сбор уже входили с тремя новичками, которые придут на позиции, с которых исполнители уйдут. Плюс продлили контракты с теми, на кого рассчитываем, а затем одну-две позиции планировали доукомплектовать. Пока кандидатов подбираем очень тщательно.

Очень многие потенциальные новички нам не подошли. Плюс хорошо отработали наши футболисты. К тому же хорошо проявила себя молодежь. Верю в наших футболистов, вижу у нашей команды огромный потенциал. Видим с президентом, как работают тренеры и полностью им доверяем. Нам только нужно время. Не говорю, что не будет новичков. Переговоры ведутся. Но нам нужны только те, которые будут сильнее игроков, которые у нас есть.

Весной "Кривбасс" будет более сбалансированным. Ребята уже притерлись и знают, чего ожидать друг от друга. Хотелось бы лучше стартовать за счет того, что появилась команда, появился командный дух", - сказал Баенко.