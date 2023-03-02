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Поворознюк: Мама не отпустила меня в спортивную школу в Донецк. Думала, что это Африка

Премьер-лига
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Президент Ингульца продолжает рассказывать о своем спортивном прошлом

Поворознюк: Мама не отпустила меня в спортивную школу в Донецк. Думала, что это Африка

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Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, почему из него не получилось футболиста, хотя в юности он активно занимался этим видом спорта.

"У меня нет личных достижений в футболе. Когда я занимался футболом, у меня не было таких условий, которые есть сейчас. Когда я был в третьем классе, мы всей деревней собирали металлолом, чтобы купить один кожаный мяч на школу. Я его берег, чтобы где-то не поцарапать, не пробить. Когда мы его пробили, пришлось вырезать этот кубик, вставлять камеру, зашивать. Как бы у меня тогда были те условия для занятия футбол, которые есть сейчас, я бы точно где-то играл.

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А так у меня не получилось стать футболистом. Хотя, когда я пошел учиться в техникум в Кривом Роге, я от техникума играл за севгоковский "Авангард". Тренеры увидели, что из меня может выйти футболист, но я не смог, потому что мать меня не отпустила в спортивную школу. Ей сказали, что меня перевели из Кривого Рога в Донецк, где буду жить и тренироваться с уклоном на футбол. Она думала, что Донецк – это Африка.

Она 44 года проделала дояркой и, по-видимому, плохо знала географию. Думала, что Донецк – это Африка и сказала, что я никуда не поеду. Она меня никуда не отпустила. У меня не получилось стать футболистом, а любовь к футболу не исчезла. Поэтому я решил развивать себя как президент футбольного клуба, вкладывая деньги в футбол", - сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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