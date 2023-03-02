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Днепр-1 подписал 35-летнего Федорива из Металлиста
Не молодежью единой
Фото: ФК Металлист
"
Официальной информации днепровский клуб пока не дает, однако защитник уже появился в заявке клуба на официальном сайте УПЛ.
Напомним, что за "Металлист" в текущем сезоне Федорив провел 5 матчей.
Ранее также сообщалось, что
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Источник:УПЛ
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