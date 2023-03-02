Днепр-1 подписал 35-летнего Федорива из Металлиста

" Днепр-1 " подписал и внес в заявку на вторую часть сезона 35-летнего защитника Виталия Федорива, который в первом круге играл за "Металлист".

Официальной информации днепровский клуб пока не дает, однако защитник уже появился в заявке клуба на официальном сайте УПЛ.

Напомним, что за "Металлист" в текущем сезоне Федорив провел 5 матчей.