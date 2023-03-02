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Днепр-1 подписал 35-летнего Федорива из Металлиста

Премьер-лига
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Не молодежью единой

Днепр-1 подписал 35-летнего Федорива из Металлиста

Фото: ФК Металлист

Новина українською

"Днепр-1" подписал и внес в заявку на вторую часть сезона 35-летнего защитника Виталия Федорива, который в первом круге играл за "Металлист".

Официальной информации днепровский клуб пока не дает, однако защитник уже появился в заявке клуба на официальном сайте УПЛ.

Напомним, что за "Металлист" в текущем сезоне Федорив провел 5 матчей.

Ранее также сообщалось, что ветерана хотел арендовать "Львов".

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В статье: Виталий Федорив СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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