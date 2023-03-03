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Днепр-1 объявил детали перехода 35-летнего Федорива из Металлиста
Официальная информация
scdnipro1.com.ua
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Речь идет об аренде до конца сезона. Футболист будет выступать под 14-м номером.
Напомним, что за "Металлист" в текущем сезоне Федорив провел 5 матчей.
Ранее также сообщалось, что
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Источник:СК Дніпро-1
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