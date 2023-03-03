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Днепр-1 объявил детали перехода 35-летнего Федорива из Металлиста

Премьер-лига
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Официальная информация

Днепр-1 объявил детали перехода 35-летнего Федорива из Металлиста

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" официально объявил о подписании 35-летнего защитника Виталия Федорива, который в первом круге играл за "Металлист".

Речь идет об аренде до конца сезона. Футболист будет выступать под 14-м номером.

Напомним, что за "Металлист" в текущем сезоне Федорив провел 5 матчей.

Ранее также сообщалось, что ветерана хотел арендовать "Львов".

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В статье: Виталий Федорив СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
СК Дніпро-1

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