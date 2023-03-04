Александрия - Днепр-1 | Онлайн аудио трансляция матча УПЛ

Команда UA-Футбол прокомментирует матч 16 тура украинской Премьер-лиги между "Александрией" и "Днепром-1".

Обе команды уже провели первые официальные игры в 2023-м, однако вряд ли могут быть ими довольны. Днепряные в Лиге конференций по сумме двух встреч уступили АЕК из Кипра и оставили еврокубки, а олександрийцы в перенесенном поединке УПЛ сыграли вничью с "Металлистом 1925", хотя и отыгрались со счета 1:3. Этой зимой горожане сменили главного тренера, назначив на эту должность легендарного футболиста ФК Днепр Руслана Ротаня.

Аудио трансляция поединка начнется в субботу, 4 марта в 11:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Риженко