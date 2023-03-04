  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия - Днепр-1 | Онлайн аудио трансляция матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Днепр-1 | Онлайн аудио трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный матч выходных в УПЛ в аудиотрансляции от UA-Футбол

Александрия - Днепр-1 | Онлайн аудио трансляция матча УПЛ

Подкасти UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Команда UA-Футбол прокомментирует матч 16 тура украинской Премьер-лиги между "Александрией" и "Днепром-1".

Обе команды уже провели первые официальные игры в 2023-м, однако вряд ли могут быть ими довольны. Днепряные в Лиге конференций по сумме двух встреч уступили АЕК из Кипра и оставили еврокубки, а олександрийцы в перенесенном поединке УПЛ сыграли вничью с "Металлистом 1925", хотя и отыгрались со счета 1:3. Этой зимой горожане сменили главного тренера, назначив на эту должность легендарного футболиста ФК Днепр Руслана Ротаня.

Аудио трансляция поединка начнется в субботу, 4 марта в 11:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Риженко

По теме
yellow-arrow
Динамо – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.03.2023
yellow-arrow
Шахтер смотрит на восток, донорство Металлиста и омоложение Динамо. 10 трендов трансферного окна 2023 в УПЛ
yellow-arrow
По чью душу в Динамо пришел Рамадан, Шахтер купил нового Хвичу? Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде