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Александрия - Днепр-1 | Онлайн аудио трансляция матча УПЛ
Главный матч выходных в УПЛ в аудиотрансляции от UA-Футбол
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Команда UA-Футбол прокомментирует матч 16 тура украинской Премьер-лиги между "Александрией" и "Днепром-1".
Обе команды уже провели первые официальные игры в 2023-м, однако вряд ли могут быть ими довольны. Днепряные в Лиге конференций по сумме двух встреч уступили АЕК из Кипра и оставили еврокубки, а олександрийцы в перенесенном поединке УПЛ сыграли вничью с "Металлистом 1925", хотя и отыгрались со счета 1:3. Этой зимой горожане сменили главного тренера, назначив на эту должность легендарного футболиста ФК Днепр Руслана Ротаня.
Аудио трансляция поединка начнется в субботу, 4 марта в 11:55 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Александр Риженко
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