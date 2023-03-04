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Динамо – Ингулец 0:2. Новый лучший матч в истории команды с Петрового
Сенсация в Киеве
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
В матче 16-го тура Премьер-Лиги встречались "Динамо" и "Ингулец". Для команд это была дебютная официальная игра в 2023 году. Большие надежды возлагает петровский клуб на Сергея Ковальца, присоединившегося к "Ингульцу" зимой.
У киевлян были проблемы с вратарской, ведь Бущан и Бойко все еще восстанавливаются. Главным приобретением петровцев стал голкипер "Александрии" Олег Билык.Однако, Олег сегодня в старте не вышел.
С первых минут киевляне прогнозируемо взяли мяч под свой контроль, но защитники "Ингульца" играли внимательно. Подопечным Луческу не хватало нестандартных действий и скорости в атаке. Очень неожиданно гости открыли счёт. Первая акцентированная атака петровцев завершилась голом. Ситало выиграл борьбу у Дячука, отдал на Козака, а тот без проблем переиграл Нещерета. Тренерский штаб "Динамо" апеллировал к Монзуль, считая, что Ситало нарушал правила против Дячука.
Подопечные Ковальца после пассивных стартовых минут начали агрессивно играть в центре поля, а киевляне раз за разом ошибались, и позволяли сопернику проводить свои атаки. Динамовцы откровенно разочаровали своей игрой. Однако, возможность сравнять счет у киевлян была. Ванат из пределов штрафной не смог переиграть Паламарчука.
Еще до перерыва гости забили во второй раз. После прострела Клименко отличился Одарюк – 2:0. Прекрасная быстрая атака от петровцев и шок для Луческу.
Во второй половине встречи киевляне контролировали мяч, но с комбинационным футболом у них были существенные проблемы. Стоит отметить гостей, которые сегодня играли очень внимательно в защите. О каком чемпионстве могут говорить представители "Динамо" с такой игрой? Подопечные Луческу сегодня продемонстрировали уровень футбола, который у них был в осенней части сезона. Прогресса болельщики не увидели. Киевляне играли однообразно и без скорости. Гармаш пытался обострить игру, но у него тоже мало что получалось.
В итоге, матч завершился сенсационной, но заслуженной победой "Ингульца".
Для команды Петрового это лучший матч в истории клуба. Раньше они играли вничью с "Динамо", а теперь впервые смогли обыграть именитого соперника.
Динамо" (Киев) - "Ингулец" (Петрово) 0:2
Vbet лига. 16-й тур
Голы: Козак (12), Одарюк (43)
"Динамо": Нещерет - Попов, Сидорчук, Кабаев (Царенко, 46), Шепелев (Бенито, 86), Ванат (Лонвейк, 70), Караваев, Дячук, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Буяльский, Волошин (Гармаш, 46)
"Ингулец": Паламарчук - Ченбай, Кучеренко, Ковалев, Смоляков, Клименко, Нагиев (Мельничук, 52), Кухарук, Одарюк (Козыренко, 75), Козак, Ситало (Марусич, 86)
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