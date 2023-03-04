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Динамо – Ингулец 0:2. Новый лучший матч в истории команды с Петрового

Премьер-лига
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(3 голосов)

Сенсация в Киеве

Динамо – Ингулец 0:2. Новый лучший матч в истории команды с Петрового

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 16-го тура Премьер-Лиги встречались "Динамо" и "Ингулец". Для команд это была дебютная официальная игра в 2023 году. Большие надежды возлагает петровский клуб на Сергея Ковальца, присоединившегося к "Ингульцу" зимой.

У киевлян были проблемы с вратарской, ведь Бущан и Бойко все еще восстанавливаются. Главным приобретением петровцев стал голкипер "Александрии" Олег Билык.Однако, Олег сегодня в старте не вышел.

С первых минут киевляне прогнозируемо взяли мяч под свой контроль, но защитники "Ингульца" играли внимательно. Подопечным Луческу не хватало нестандартных действий и скорости в атаке. Очень неожиданно гости открыли счёт. Первая акцентированная атака петровцев завершилась голом. Ситало выиграл борьбу у Дячука, отдал на Козака, а тот без проблем переиграл Нещерета. Тренерский штаб "Динамо" апеллировал к Монзуль, считая, что Ситало нарушал правила против Дячука.

Подопечные Ковальца после пассивных стартовых минут начали агрессивно играть в центре поля, а киевляне раз за разом ошибались, и позволяли сопернику проводить свои атаки. Динамовцы откровенно разочаровали своей игрой. Однако, возможность сравнять счет у киевлян была. Ванат из пределов штрафной не смог переиграть Паламарчука.

Еще до перерыва гости забили во второй раз. После прострела Клименко отличился Одарюк – 2:0. Прекрасная быстрая атака от петровцев и шок для Луческу.

Во второй половине встречи киевляне контролировали мяч, но с комбинационным футболом у них были существенные проблемы. Стоит отметить гостей, которые сегодня играли очень внимательно в защите. О каком чемпионстве могут говорить представители "Динамо" с такой игрой? Подопечные Луческу сегодня продемонстрировали уровень футбола, который у них был в осенней части сезона. Прогресса болельщики не увидели. Киевляне играли однообразно и без скорости. Гармаш пытался обострить игру, но у него тоже мало что получалось.

В итоге, матч завершился сенсационной, но заслуженной победой "Ингульца".

Для команды Петрового это лучший матч в истории клуба. Раньше они играли вничью с "Динамо", а теперь впервые смогли обыграть именитого соперника.

Динамо" (Киев) - "Ингулец" (Петрово) 0:2

Vbet лига. 16-й тур

Голы: Козак (12), Одарюк (43)

"Динамо": Нещерет - Попов, Сидорчук, Кабаев (Царенко, 46), Шепелев (Бенито, 86), Ванат (Лонвейк, 70), Караваев, Дячук, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Буяльский, Волошин (Гармаш, 46)

"Ингулец": Паламарчук - Ченбай, Кучеренко, Ковалев, Смоляков, Клименко, Нагиев (Мельничук, 52), Кухарук, Одарюк (Козыренко, 75), Козак, Ситало (Марусич, 86)

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (75)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 16:56
пора смотреть перфоманс зины и ждать появления ракеты на замену
Ответить
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:54
LEVgcUqs (Чернігів) ты-ПОЦ, если в нынешнее время начинаешь свой город отделять от других городов Украины!
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+1
0
La Scala (Milano)
04.03.2023 в 16:49
Інгулець Київ- Динамо Петрове 0:2. Все закономірно. Папа обіграв папу))))
Ответить
0
0
avatar
WuTаng (Київ)
04.03.2023 в 16:48
Матч не дивився, але смію припустити Динамо знову засудили? Інакше би вони перемогли 10:0?
Ответить
+1
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:51
ты прав, Динамо показывало ярчайшую игру в сезоне, но судьи с этим были не согласны
Ответить
+1
-1
La Scala (Milano)
04.03.2023 в 16:52
Іронія іронією, але жіноча бригада на чолі з Монзуль знову допустила багато помилок. Жінки, якщо вони хочуть судити, мають судити жінок або другі-треті ліги чоловіків.
Ответить
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:54
конкретно, какие ошибки повлияли на результат?
0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
04.03.2023 в 16:46
Глянув рахунок і прих#їв.....Григорович зараз викотить бідон горілки, а шо там ДК - вони мабуть ще на зборах, результат неважливий. Суркіс? Суркіс нервово курить.
Ответить
0
0
vіnn (Khmеlnitsky)
04.03.2023 в 16:46
Поки в клубі будуть ці регіонали, доти ця ганьба і триватиме. Я надіюсь ультрас зроблять правильні висновки і поженуть Сукісів вслід за Медведчуком.
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0
0
avatar
Американец 2000
04.03.2023 в 16:39
Динамо - супер - позорище ! Гармаш - лучшее дно Украины ! Луческу - лучший горе- тренер Украины (((((
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+1
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:36
Algrab (Костопiль) чудо с мусульманским ником советует, что мне делать))))
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+2
-2
avatar
Жажа the best (Харьков)
04.03.2023 в 16:29
Напомню тем кто забыл. Пи*дарасы братья суркисы - враги Украины! Пока они в команде ничего хорошего для динама и для страны не будет. Гнать этих коцапских мразей из Украины! А лучше расстрелять на}{уй!
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+2
-3
aleks68
04.03.2023 в 16:31
а как быть с "новым чемпионом Украины"?это тоже бред сумашедшего?
Ответить
+1
-2
avatar
Крестоносец. (Полтава)
04.03.2023 в 16:29
Команда Поворознюка обыграла команду Гордона
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+5
0
avatar
scorpius (Ck)
04.03.2023 в 16:35
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+1
0
Pianist (Київ)
04.03.2023 в 16:28
Не погоджуюсь із заголовком статті. Яка там сенсація? Не бачу ніякої сенсації. Одна сільська команда абсолютно повністю і без варіантів переграла іншу сільську команду. Колись в дитинстві я їздив на літні канікули до бабусі в місто Жмеринка, там хлопці місцеві буцали м‘яч на місцевому стадіоні. Іноді домовлялися з сусідніми хлопцями з Бару, Браїлова або Чернятина. На такі матчі одягали однакового кольору форму, у полі з’являвся арбітр… Перед матчем навіть гімн з магнітофону включали. І 90 хвилин бігали всі разом косяками, били хто куди… Іноді перемагала Жмеринка, іноді Бар чи Чернятин. Іноді били по ногах, іноді грали рукою, постійно штовхалися і гризлися на полі, арбітр ясна річ нічого не помічав. Суть гри нікого не цікавила. Результат - теж мав відносне значення в очах усіх дійових осіб. От сьогодні я побачив АБСОЛЮТНО те ж саме. Навіть якість суддівства була такою ж (хоча це не вплинуло на результат геть зовсім). Навіть блін якість газону! І відсутність вболівальників аналогічна. От все один в один! Дежавю! Єдина, от АБСОЛЮТНО ЄДИНА відмінність - це наявність незліченної кількості татух у гравців однієї з сьогоднішніх сільських команд. І пацани зі Жмеринки та Бару після гри роз’їзжалися по хатах пішки, на мотоциклах або на велосипедах. А ці - на Мазератті. І ввечері хлопці пили горілку, та дивилися телевізор. І як виглядає дівчина або дружина кожного з них вся Жмеринка не знала. А ці п‘ють віскі, дивляться тікток і викладають в інсту фото з голими «опами або губами своїх штучних губодуєк. Ці, сьогоднішні, міряються не на полі, а в інстаграмі. І не грою, а своїми тупими подругами.
Ответить
+8
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 16:30
5 баллов!
Ответить
+3
-2
oleg dynamo (львівська)
04.03.2023 в 16:31
супер!
Ответить
+2
-2
avatar
alex 66 (Кременчук)
04.03.2023 в 16:40
Оце ти вжарив.....
Ответить
+1
-1
oleg dynamo (львівська)
04.03.2023 в 16:52
це реально правда на рахунок гри....я з 8 років 42роки вболіваю за ДК і такого ДК ще не було...це реальна катастрофа....дивлюсь наприклад на Шепелєва не один рік і не розумію як він дотепер може грати в ДК?ніякого креативу,постійно обрізає та як би йому щось підбраковувало...а Дубінчак? десь там собі просто біжить....а Попов? а Кабаєв? а молодий Дячук?паси неточні,а якщо точні то в недодачу,ніхто нікого не розуміє , навіть просту стінку зіграти не можуть,бють по тому мячу хто куди,реальна гра села.....що робили на зборах?
Ответить
0
0
Усе буде добре (Київ)
04.03.2023 в 16:23
Катерина накосячила вволю - нечасто побачиш три результативні "помилки" в одні ворота. Але такого безнадійно слабкого Динамо я ні разу не бачив за останні 30 років. Може від'їзд з грошима Суркісів на них так вплинув?
Ответить
+2
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
04.03.2023 в 16:28
Та там не помилки... Просто у суперечливій ситуації вона обирало той пункт Правил, що вигідний супернику ДК. Тобто формально Катя вимог Правил дотримується! А на рахунок "слабкого Динамо"... виявилось, що на боксерському жаргоні, у ДК "скляна щелепа" Раз та два отримали і попливли!
Ответить
0
-5
JudgeDredd (Киев)
04.03.2023 в 16:18
Доки власниками ДК будуть Суркіси (а інших не передбачається), доти команда продовжуватиме падіння у ту чорну діру, про яку пише okolegko (Київ). За 30 років їхнього "правління" ми спостерігаємо головну їхню ваду - непрофесійний менеджмент. На відміну від менеджменту Ахметова у Шахті чи Коломойського у Дніпрі. Це видно у всьому: у відсутності дисципліни в команді, у трансферній діяльності, у неспроможних тренерах. Зрозуміло, що черга на покупку ДК не стоїть, особливо зараз, та і продавати вони клуб не збираються. Отже, чекати на покращення немає підстав.
Ответить
+5
0
Football2022 (Краматорск)
04.03.2023 в 16:31
Добрый день!Можно поинтересоваться, что конкретно Вам нравится в менеджменте Ахметова?Загнать всех конкурентов бейсбольной битой, отжать все, что можно. Ограбить половину страны, что обыграть Динамо. А когда не получается, давить на судей, работать с сателлитами, типа Мариуполя.Если опять не получается, ещё ввалить денег, работать с УАФ и т.д.Вы про этот менеджмент?Конкуренция - это НЕ про Ахметов!!!И менеджер - он ГАВНО!!Все, что у него с 90-х хорошо получается, это работать бейсбольной битой.ТОП-менеджер...)))
Ответить
+3
-3
aleks68
04.03.2023 в 16:33
дырявая подстилкк
+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 16:35
компьютерные голы, изменение регламента по ходу чемпионата, рука/лицо (реально РУКАЛИЦО!) и прочее... о ком это я?)))
+3
-2
aleks68
04.03.2023 в 16:36
ищи святых дальше убогий
+1
-5
LEVgcUqs (Чернігів)
04.03.2023 в 16:40
Шановненький ну ти ж трохи обережніше , та ще й з того краю. Ато ж бачиш як у ватників підгорає, таке чути від майже своїх.
+1
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:41
ты как орки с рюzzни, всё по методичке, таких в чат-рулетках очень много, от себя, если мозг есть, скажешь что-нибудь?
+1
-4
Football2022 (Краматорск)
04.03.2023 в 16:44
От себя скажу.Если бы не Ахметов, Янукович и т.д. не было бы в Украине никаких орков.Не уверен, что у тебя есть мозги.Если ты этого ещё не понял.
+2
-2
Football2022 (Краматорск)
04.03.2023 в 16:48
LEVgcUqs (Чернігів) Не переживайте, они такие умные только по клавишам колотить.Никакой опасности в жизни они не представляют.Поэтому, я всегда высказываюсь так, как считаю нужным))
+2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:56
судя по ответу, его, мозга, у тебя точно нет))) в отличие от меня)))
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
04.03.2023 в 16:13
Пішли в атаку, потрапили в полон. Напад Динамо ще нащось спроможний, але тільки до підходу до карного суперника, а захист взагалі "я тільки прийшов, а що тут коїться"...
Ответить
+4
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
04.03.2023 в 16:28
Будь-ласка , не сміши, на що спроможний напад?, І що це за напад такий до карного суперника?
Ответить
+1
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
04.03.2023 в 16:13
Оце так, так. В принципі вже майже півтора роки я писав, що Луческу з Суркісом просто гроблять команду. Або вона в Київі і Україні нікому не потрібна, або на її всі плюнули і віддали на поталу цим двом горе- динамівцям. Куди дивляться влада Київа і Залужний ? Одного терміново за кордон , а іншого за братом, гірше з командою вже не буде.
Ответить
+3
-5
Тренерую (Столица)
04.03.2023 в 16:12
Чем быстрее уберут луческу, тем быстрее начнёт восстанавливаться команда. Не одно "динамовское сердце" не смогло развалить команду как это сделал цыган!
Ответить
+2
-4
aleks68
04.03.2023 в 16:20
дайте дедушке поработать и заработать на хлеб с маслом.он уже старенький.пусть хотя бы 12 марта упрётся с днепр-1,сыграет вничью.а дальше поступайте как считаете нужным
Ответить
+2
-1
Sisiha (Львов)
04.03.2023 в 16:11
Борьба за 5-е место обостряется
Ответить
+9
-1
Jovan Markoski
04.03.2023 в 16:10
Днонама продолжает гордо держать марку!
Ответить
+7
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:10
Гда глоры динамо?
Ответить
+5
-3
Дыр0к0л (Енакиево)
04.03.2023 в 16:09
Вынос дырявого позорища продолжается!! Дальше - больше!!
Ответить
+5
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
04.03.2023 в 16:14
Хреново, що цих ватників допускають до коментарів, замість того, щоби відправити свою батьківщину відвойовувати.
Ответить
+4
-4
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:16
Так ты же вроде тоже не в окопах?
+5
-6
Дыр0к0л (Енакиево)
04.03.2023 в 16:20
Он дома под мамкиной юбкой сидит, боится повестку получить!!
+4
-6
LEVgcUqs (Чернігів)
04.03.2023 в 16:32
Шановні ватники , ви бачили з якого я міста? Місто герой Чернігів . на відміну від вас. Так що під юбкою чи ні, і де я тоді був і є, але Від Чернігова далеко ми їх погнали, а ви.....?
+1
-5
Sisiha (Львов)
04.03.2023 в 16:08
Пи39ец Ковальцу, президент в курсе?
Ответить
0
-4
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:07
Очень хорошо!!!
Ответить
+4
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 16:06
Прогноз на матч "Динамо" - "Інгулець" від UA-ФутболСергій Ковалець чотири рази зустрічався з "Динамо", очолюючи "Оболонь" та "Львів", та двічі відбирав у киян очки. Втім, нинішній "Інгулець" виглядає як команда зони вильоту, тому очікувань від гостей у суботу небагато. У киян також не все гладко, проте питання до команди інші, адже вона вирішує діаметрально протилежні завдання. Швидше за все, дуель завершиться перемогою фаворита, проте вона не буде надрезультативною, зважаючи на перший офіційний матч після довгої паузи. Ставка: перемога "Динамо" і тотал менше 3.5 за 2.0 (с)
Ответить
+1
-1
OctoberFest (Голая Пристань)
04.03.2023 в 16:08
а ти з тих вумних, хто після драки щось доказує?
Ответить
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 16:10
Втім, нинішній "Інгулець" виглядає як команда зони вильоту, тому очікувань від гостей у суботу небагато. (с) !!!!!!!!!!!!
+2
-3
OctoberFest (Голая Пристань)
04.03.2023 в 16:12
кількість окличних знаків тобі iq не додають. не знаю, хто тобі це вклав в голову
+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 16:14
это для тебя и таких, как ты, которые не вчитываются в смысл написанного, а несут пургу
+3
-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:17
А в чем он не прав?
+4
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
04.03.2023 в 16:19
А я грішний, подумав, що нарешті ватник згадав, що живе і харчується в Україні і буде поважати українську, але мабуть то тільки похизуватися, а якщо щось не по його. то доказувати щось переходить на "язик".
+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 16:22
набор букв, думать - не твоё!
+2
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:26
Слушай, ты виски любишь?
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 16:28
канеш! кто ж из нормальных не любит))
+2
-1
Algrab (Костопiль)
04.03.2023 в 16:32
Пішли геть зі сторінки, даунбасяни!
+1
-4
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:33
Если ещё не покупал, но есть возможность, попробуй Sexton, рекомендую.
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 16:43
Приятный напиток созданный Алексой Томасом, одним из немногих женщин-мастеров в этой отрасли, но наливать не очень удобно. (с)
0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
04.03.2023 в 16:54
Кстати Sexton переводится как пономарь, могильщик))) Ингулец устроил Динамо Sexton))), а вискарь неплох.
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:45
да, форму бутылки только накуренным можно было придумать))) слушай, а как бы пообщаться вне сайта?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 16:48
через алжирскую рабыню - она передаст!))))
+1
-1
Algrab (Костопiль)
04.03.2023 в 16:51
Як же я ненавиджу таких як ти , тварюко...Із-за таких тварин к. цапи і напали на Україну...
0
-1
avatar
djeff2015 (Запоріжжя)
04.03.2023 в 16:05
без несподіванок.
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+1
0
avatar
okolegko (Київ)
04.03.2023 в 16:05
Мажорів прибили. Яка несподіванка... Доки у Динамо не буде нормальної конкуренції, починаючи з дитячої та юнацької шкіл, чорна діра буде засмоктувати все сильніше і сильніше
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+2
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
04.03.2023 в 16:21
Хлопце, ну яких мажорів, давно їх там уже немає, так собі середнячки щось там бігають.
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
04.03.2023 в 16:25
Там крім мажорів нікого не залишилося. У тих, хто вміє грати, не вистачає грошей, щоб потрапити в основну команду
0
0
C_Ballack (Днепр)
04.03.2023 в 16:02
Помню ещё не так давно, игроки соперника которые не проигрывали Динамо, после финального свистка так радовались, как будто чемпионат выиграли. А сейчас у них даже эмоций нет, типа обыграли очередное дно...
Ответить
+8
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 16:04
сейчас, по ходу, дупятам будут премиальные платить за победы над ингульцами-минаями
Ответить
+3
-3
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 в 16:08
Точно подметил
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 16:02
попову попали согнутой (гасящей энергию удара) ногой явно не в голову, а это чучело за лицо схватилось, будто маваши получил! тьфубл...
Ответить
+3
-4
avatar
okolegko (Київ)
04.03.2023 в 16:06
Не тьфубл, а тьфубол
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 16:08
это наиболее подходящее слово
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
04.03.2023 в 15:59
На классе
Ответить
+9
-2

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