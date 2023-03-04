Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бобко: Хочу, чтобы Россия ушла с нашей земли и чтобы нам никто не диктовал условия
У игрока нет противоречий в вопросе российско-украинской войны
Фото: fckarpaty.org.ua
Полузащитник "Карпат" Иван Бобко рассказал, что думает о российских окупантов и о завершении войны:
"Я не в праве вообще об этом говорить, но считаю, что война должна завершиться как можно скорее.
Я бы очень хотел, чтобы люди не погибали. Чтобы Россия ушла с нашей земли и чтобы нам никто не диктовал условия. Хочется, чтобы наши дети жили в безопасности и в процветающей и развивающейся стране", - сказал Бобко.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт ФК "Карпати"
Популярное сейчас
- По чью душу в Динамо пришел Рамадан, Шахтер купил нового Хвичу? Влог Роберто Моралеса
- Александрия - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 марта 2023
- Силы обороны ликвидировали еще 820 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- Эль Класико, возвращение УПЛ и Ливерпуль против МЮ. Расписание футбола на 2 - 5 марта
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн