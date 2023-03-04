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Бобко: Хочу, чтобы Россия ушла с нашей земли и чтобы нам никто не диктовал условия

Премьер-лига
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У игрока нет противоречий в вопросе российско-украинской войны

Бобко: Хочу, чтобы Россия ушла с нашей земли и чтобы нам никто не диктовал условия

Фото: fckarpaty.org.ua

Новина українською

Полузащитник "Карпат" Иван Бобко рассказал, что думает о российских окупантов и о завершении войны:

"Я не в праве вообще об этом говорить, но считаю, что война должна завершиться как можно скорее.

Я бы очень хотел, чтобы люди не погибали. Чтобы Россия ушла с нашей земли и чтобы нам никто не диктовал условия. Хочется, чтобы наши дети жили в безопасности и в процветающей и развивающейся стране", - сказал Бобко.

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В статье: Иван Бобко война с россией Карпаты (Львов)
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Источник:
Сайт ФК "Карпати"

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