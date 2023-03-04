Бобко: Хочу, чтобы Россия ушла с нашей земли и чтобы нам никто не диктовал условия

Полузащитник "Карпат" Иван Бобко рассказал, что думает о российских окупантов и о завершении войны:

"Я не в праве вообще об этом говорить, но считаю, что война должна завершиться как можно скорее.

Я бы очень хотел, чтобы люди не погибали. Чтобы Россия ушла с нашей земли и чтобы нам никто не диктовал условия. Хочется, чтобы наши дети жили в безопасности и в процветающей и развивающейся стране", - сказал Бобко.