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Гладкий забил в УПЛ впервые с октября 2021-го года. Он догнал Ярмоленко. Ему остался один гол до сотни

Премьер-лига
(2 голосов)

Может стать шестым игроком с трехзначным показателем точных ударов в чемпионате Украины

Гладкий забил в УПЛ впервые с октября 2021-го года. Он догнал Ярмоленко. Ему остался один гол до сотни

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
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В матче шестнадцатого тура чемпионата Украины "Черноморец" на выезде одолел "Верес" 3:1. Один из голов одесской команды забил нападающий Александр Гладкий. Для него это 99-й точный удар в чемпионате Украины за все время выступлений.

Гладкий догнал Ярмоленко, у которого также 99 голов.

Для того, чтобы забить сотню голов, Гладкому остался один точный удар.

42 гола за карьеру Гладкий забил за "Шахтер", 23 – за "Карпаты", 14 – за "Зарю", 14 – за ФК "Харьков", 2 – за "Днепр", 1 – за "Металлист" и три – за Черноморец".

Сто и больше голов в чемпионатах Украины забивали пятеро футболистов:

  1. Максим Шацких – 124 гола;
  2. Сергей Ребров – 123 гола;
  3. Евгений Селезнев – 117 голов;
  4. Андрей Воробей – 105 голов;
  5. Жуниор Мораес – 103 гола.

Среди действующих игроков УПЛ ближайшим преследователем Гладкого является Виталий Буяльский, забивший 48 голов.

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В статье: Александр Гладкий Черноморец (Одесса)
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