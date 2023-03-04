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Гладкий забил в УПЛ впервые с октября 2021-го года. Он догнал Ярмоленко. Ему остался один гол до сотни
Может стать шестым игроком с трехзначным показателем точных ударов в чемпионате Украины
Фото: ФК Заря
В матче шестнадцатого тура чемпионата Украины "Черноморец" на выезде одолел "Верес" 3:1. Один из голов одесской команды забил нападающий Александр Гладкий. Для него это 99-й точный удар в чемпионате Украины за все время выступлений.
Гладкий догнал Ярмоленко, у которого также 99 голов.
Для того, чтобы забить сотню голов, Гладкому остался один точный удар.
42 гола за карьеру Гладкий забил за "Шахтер", 23 – за "Карпаты", 14 – за "Зарю", 14 – за ФК "Харьков", 2 – за "Днепр", 1 – за "Металлист" и три – за Черноморец".
Сто и больше голов в чемпионатах Украины забивали пятеро футболистов:
- Максим Шацких – 124 гола;
- Сергей Ребров – 123 гола;
- Евгений Селезнев – 117 голов;
- Андрей Воробей – 105 голов;
- Жуниор Мораес – 103 гола.
Среди действующих игроков УПЛ ближайшим преследователем Гладкого является Виталий Буяльский, забивший 48 голов.
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