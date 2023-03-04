Гладкий забил в УПЛ впервые с октября 2021-го года. Он догнал Ярмоленко. Ему остался один гол до сотни

В матче шестнадцатого тура чемпионата Украины "Черноморец" на выезде одолел "Верес" 3:1. Один из голов одесской команды забил нападающий Александр Гладкий. Для него это 99-й точный удар в чемпионате Украины за все время выступлений.

Гладкий догнал Ярмоленко, у которого также 99 голов.

Для того, чтобы забить сотню голов, Гладкому остался один точный удар.

42 гола за карьеру Гладкий забил за "Шахтер", 23 – за "Карпаты", 14 – за "Зарю", 14 – за ФК "Харьков", 2 – за "Днепр", 1 – за "Металлист" и три – за Черноморец".

Сто и больше голов в чемпионатах Украины забивали пятеро футболистов:

Максим Шацких – 124 гола; Сергей Ребров – 123 гола; Евгений Селезнев – 117 голов; Андрей Воробей – 105 голов; Жуниор Мораес – 103 гола.

Среди действующих игроков УПЛ ближайшим преследователем Гладкого является Виталий Буяльский, забивший 48 голов.