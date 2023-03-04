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Хавбек Динамо: Игра с Днепром-1 будет трудная и важная для нас

Премьер-лига
(1 голосов)

Антон Царенко о своей первой игре в УПЛ

Хавбек Динамо: Игра с Днепром-1 будет трудная и важная для нас

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко прокомментировал домашнее поражение от "Ингульца" в рамках 16-го тура УПЛ.

– Антон, поздравляем вас с дебютом в УПЛ! Как вы прокомментируете игру?

– Я вышел на поле уже после перерыва, когда мы проигрывали 0:2. Нужно было исправлять положение, помочь команде. Но, к сожалению, нам это сделать не удалось.

– Что говорил вам Луческу и в общем тренерский штаб перед выходом на поле?

– Честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос, ведь в перерыве мы сразу пошли на разминку. Мы тогда не заходили в раздевалку.

Сначала вы сегодня вышли на правый фланг, а затем перешли в центр. Где вам играть удобнее?

- Позиция в центре поля – моя родная, мне там удобнее всего. Но я готов играть там, где скажут. Надо уметь играть как в центре, так и на фланге. Где меня выпустят – там я и постараюсь дать максимум от себя.

– Какие слова были сказаны в раздевалке после матча?

– Давайте это останется внутри команды.

– В следующем матче команда сыграет с СК "Днепр-1". Будет ли эта игра особенно принципиальна, учитывая борьбу за чемпионство?

– Конечно, для нас важна каждая игра, то ли "Днепр-1", то ли какой-то другой соперник. Сейчас, глядя в турнирную таблицу, могу с уверенностью сказать, что с "Днепром-1" будет трудная и важная для нас игра. Мы должны хорошо подготовиться к этому матчу и показать себя.

Эта игра стала дебютной для 18-летнего полузащитника в рамках чемпионата Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Антон Царенко
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
04.03.2023 в 21:28
Раслабтесь, от вас уже никто ничего не ждет
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