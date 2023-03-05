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Ракицкий оформил первое голевое действие после возвращения в Шахтер

Премьер-лига
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Помог громить харьковскую команду

Ракицкий оформил первое голевое действие после возвращения в Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

В рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги "Металлист 1925" принимает "Шахтер". Еще до перерыва “горняки” четыре раза отличились в воротах харьковчан, а в одном из голов это помог сделать Ярослав Ракицкий.

Защитник отдал длинную диагональ на Зубкова, тот обработал мяч, оторвался от защитника и попал на дальний угол.

Это первое результативное действие Ракицкого после возвращения в "Шахтер". В последний раз он отмечался за "горняков" в сентябре 2018-го. Тогда он забил "Карпатам", а дончане выиграли 6:1.

Сейчас Ярослав проводит второй матч в составе “Шахтера” после своего возвращения. Напомним, что защитник присоединился к "горнякам" 16 января этого года, подписав контракт до конца сезона.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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