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Тренер Металлиста 1925: Мы пока на разных полюсах находимся с Шахтером
Олег Голодюк о разгроме от "горняков"
ФК "Металіст-1925" / Автор невідомий
Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал
- Говорить особенно нечего... Вы все видели своими глазами, счет на табло. Мы пока на разных полюсах находимся с "Шахтером". Где-то наверное наша вина в этой игре. Полностью берём вину за результат на себя.
– Влетела целая сумка мячей. Желаем поскорее забыть это все. Какая ситуация с травмированными, помогут ли они в матчах против "Черноморца" и "Ворсклы"?
– Мы надеемся, что в ближайшие дни они присоединятся. Но это не причина сегодняшнего поражения. Всем ребятам, которые есть в команде, мы всем доверяем, они полноценные игроки клуба. Не у травмированных сегодня была причина.
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