Тренер Металлиста 1925: Мы пока на разных полюсах находимся с Шахтером

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал разгромное поражение от донецкого "Шахтера" в рамках 16-го тура УПЛ.

- Говорить особенно нечего... Вы все видели своими глазами, счет на табло. Мы пока на разных полюсах находимся с "Шахтером". Где-то наверное наша вина в этой игре. Полностью берём вину за результат на себя.

– Влетела целая сумка мячей. Желаем поскорее забыть это все. Какая ситуация с травмированными, помогут ли они в матчах против "Черноморца" и "Ворсклы"?

– Мы надеемся, что в ближайшие дни они присоединятся. Но это не причина сегодняшнего поражения. Всем ребятам, которые есть в команде, мы всем доверяем, они полноценные игроки клуба. Не у травмированных сегодня была причина.