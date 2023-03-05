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Тренер Металлиста 1925: Мы пока на разных полюсах находимся с Шахтером

Премьер-лига
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Олег Голодюк о разгроме от "горняков"

Тренер Металлиста 1925: Мы пока на разных полюсах находимся с Шахтером

ФК "Металіст-1925" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал разгромное поражение от донецкого "Шахтера" в рамках 16-го тура УПЛ.

- Говорить особенно нечего... Вы все видели своими глазами, счет на табло. Мы пока на разных полюсах находимся с "Шахтером". Где-то наверное наша вина в этой игре. Полностью берём вину за результат на себя.

– Влетела целая сумка мячей. Желаем поскорее забыть это все. Какая ситуация с травмированными, помогут ли они в матчах против "Черноморца" и "Ворсклы"?

– Мы надеемся, что в ближайшие дни они присоединятся. Но это не причина сегодняшнего поражения. Всем ребятам, которые есть в команде, мы всем доверяем, они полноценные игроки клуба. Не у травмированных сегодня была причина.

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В статье: Олег Голодюк Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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