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Источник: Перед матчем с Ингульцом Супряга попал в ДТП
Сам игрок не пострадал, но авто серьезно повреждено
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Нападающий "
Это произошло не 4 марта, когда "Динамо" проиграло "Ингульцу" (0:2), а в какой-то день перед этим.
Источник не сообщает деталей, но говорит о том, что сам футболист не пострадал, но машина серьезно повреждена.
Напомним, что на матч с "Ингульцом" (4 марта) Супряги не было в заявке киевлян.
В этом сезоне форвард еще не играл. Последний раз выходил на поле в официальном матче 20 октября 2021 года.
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