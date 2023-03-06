Источник: Перед матчем с Ингульцом Супряга попал в ДТП

Нападающий " Динамо " Владислав Супряга попал в ДТП. Возможно, из-за этого, возможно, он пропустил матч с "Ингульцом", сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Это произошло не 4 марта, когда "Динамо" проиграло "Ингульцу" (0:2), а в какой-то день перед этим.

Источник не сообщает деталей, но говорит о том, что сам футболист не пострадал, но машина серьезно повреждена.

Напомним, что на матч с "Ингульцом" (4 марта) Супряги не было в заявке киевлян.

В этом сезоне форвард еще не играл. Последний раз выходил на поле в официальном матче 20 октября 2021 года.