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Форвард Львова перебрался в чемпионат Казахстана
Трансфер прошел на правах свободного агента
Бразильский форвард "Львова" Пернамбуко продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.
24-летний игрок включен в заявку на сезон клубом "Кызылжар". Официально об условиях сделки стороны не сообщают.
Согласно данным Transfermarkt, Пернамбуко перебрался в новый клуб свободным агентом, заключив контракт до 31 декабря 2023 года.
Во "Львове" Пернамбуко выступал с февраля 2019 года с перерывами на аренды в другие команды ("Динамо" Тбилиси, "Буде-Глимт" и "Шериф"). Всего за львовян сыграл 33 матча, в которых отличился 3 забитыми мячами.
"Кызылжар" завершил минувший сезон на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Казахстана.
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