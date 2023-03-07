Форвард Львова перебрался в чемпионат Казахстана

Бразильский форвард "Львова" Пернамбуко продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.

24-летний игрок включен в заявку на сезон клубом "Кызылжар". Официально об условиях сделки стороны не сообщают.

Согласно данным Transfermarkt, Пернамбуко перебрался в новый клуб свободным агентом, заключив контракт до 31 декабря 2023 года.

Во "Львове" Пернамбуко выступал с февраля 2019 года с перерывами на аренды в другие команды ("Динамо" Тбилиси, "Буде-Глимт" и "Шериф"). Всего за львовян сыграл 33 матча, в которых отличился 3 забитыми мячами.

"Кызылжар" завершил минувший сезон на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Казахстана.