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Хавбек Ингульца Клименко: Если сыграли плохо - на глаза Поворознюку не стоит показываться
Владислав Клименко - о президенте Ингульца
Канал "Трендець"
Хавбек "Ингульца" Владислав Клименко рассказал свое мнение о президенте клуба Александре Поворознюке.
‒ Во Владимировке у базы – стадион имени Поворознюка. "Культ личности", нет?
‒ Здесь такое дело: человек построил несколько стадионов, базу. Чье еще имя им носить? Здесь, в Петровском районе, мы общались с людьми, которые у Григорьевича на предприятиях работают, все отзывы хорошие. Он дает оплачиваемую работу. Содержит достаточно большое количество сотрудников. Молодец.
– Только после матчей "Ингульца" возле дома арбитра мог появиться баннер "Такой-то очень любит деньги, так его воспитали родители, поэтому он плохо судит" или как там.
– Ха-ха, я только слышал о таких историях. Ничего сказать не могу. Ну, Григорьевич – он эмоциональный, но за правду. Мы сами прекрасно знаем, что если плохо сыграли – ему на глаза не стоит показываться. Возможно, поэтому у нас все ребята ответственные, стараются.
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