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Два ключевых игрока Металлиста 1925 вернулись в общую группу

Премьер-лига
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Харьковчане начали подготовку к следующему матчу чемпионата

Два ключевых игрока Металлиста 1925 вернулись в общую группу

Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" начал подготовку ко встрече 17 тура украинской Премьер-лиги против "Черноморца".

По информации пресс-службы харьковчан, отныне в общей группе работают голкипер Олег Мозиль и хавбек Артем Габелок. Напомним, что Габелок пропустил оба поединка в 2023-м, а Мозиль получил повреждение в стартовой игре года против "Александрии".

В текущем сезоне Олег Мозиль провел 14 матчей. На счету Габелка 14 игр и 1 результативная передача.

Ближайший матч "желто-синие" проведут 11 марта в Одессе против "Черноморца".

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок Олег Мозиль
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