Два ключевых игрока Металлиста 1925 вернулись в общую группу

"Металлист 1925" начал подготовку ко встрече 17 тура украинской Премьер-лиги против "Черноморца".

По информации пресс-службы харьковчан, отныне в общей группе работают голкипер Олег Мозиль и хавбек Артем Габелок. Напомним, что Габелок пропустил оба поединка в 2023-м, а Мозиль получил повреждение в стартовой игре года против "Александрии".

В текущем сезоне Олег Мозиль провел 14 матчей. На счету Габелка 14 игр и 1 результативная передача.

Ближайший матч "желто-синие" проведут 11 марта в Одессе против "Черноморца".