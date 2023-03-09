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Кучер: Динамо – очень хороший раздражитель. Для Днепра-1 это очень важный матч

Премьер-лига
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Главный матч 17-го тура

Кучер: Динамо – очень хороший раздражитель. Для Днепра-1 это очень важный матч

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ с "Динамо".

"Конечно, "Динамо" – это очень хороший раздражитель, и для нас это будет очень важный матч, как и следующие встречи тоже, ведь к каждому поединку мы готовимся, как к последнему.

Конечно, мы понимаем, что в футболе не бывает никаких мелочей. Если будем собраны и морально, и иметь постоянную концентрацию, то считаю, что у нас все должно выйти. Но ведь мы понимаем, что это футбол, за что мы его и любим, ведь он непредсказуем и все может произойти. Так что загадывать заранее, что будет важнее – физика или тактика – очень тяжело. Футбол переворачивается в одну минуту. Надо быть собранным, концентрированным и играть на команду. Если на поле будут командные действия, то у нас будет получаться", - сказал Кучер.

Напомним, что матч Днепр-1 – Динамо состоится в воскресенье, 12 марта, и начнется в 13:00.

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В статье: Александр Кучер Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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