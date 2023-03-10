Середняк УПЛ сменил домашний стадион на вторую половину сезона

"Рух" все весенние домашние игры проведет на "Арене Львов", сообщает пресс-служба "желто-черных". Клуб подписал соответствующее соглашение с руководством стадиона.

Первая из них пройдет уже в ближайшее воскресенье, 12-го марта против "Колоса" в рамках 17-го тура УПЛ. Начало - в 15:00.

Отметим, в этом сезоне "Рух" принял участие в четырех матчах на этой арене: три домашних и один выездной. Подопечные Леонида Кучука сыграли здесь вничью с "Металлистом 1925" (1:1) и "Минаем" (1:1), одержали победу над "Кривбассом" (2:1) и проиграли "Динамо" (0:3). Некоторые встречи проходили на стадионе "Украина".

Львовская команда занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков в 15 матчах.