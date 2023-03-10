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Игрок Руха: Надеемся взять реванш у Колоса за поражение в первом круге
Львовский клуб готовится к матчу против "Колоса"
Фото: ФК Рух
Защитник львовского "Руха" Ростислав Лях рассказал о подготовке команды к матчу против "Колоса" в рамках 17-го тура УПЛ.
"Тренируемся в позитивном и приподнятом настроении. Конечно, после победы работается намного легче. Активно проводим подготовку к матчу с "Колосом", все мысли только о нашем сопернике.
Это достаточно возрастная, опытная и силовая команда, сейчас она играет по новой схеме. Поэтому будет интересный матч. Мы его с нетерпением ждем. Надеемся взять реванш за поражение в первом круге, поэтому думаем и настраиваемся исключительно на победу", - сказал Лях.
Матч "Рух" - "Колос" состоится 12 марта и начнется в 15:00. Игра в первом круге завершилась поражением львовян со счетом 0:2.
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