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Игрок Руха: Надеемся взять реванш у Колоса за поражение в первом круге

Премьер-лига
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Львовский клуб готовится к матчу против "Колоса"

Игрок Руха: Надеемся взять реванш у Колоса за поражение в первом круге

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник львовского "Руха" Ростислав Лях рассказал о подготовке команды к матчу против "Колоса" в рамках 17-го тура УПЛ.

"Тренируемся в позитивном и приподнятом настроении. Конечно, после победы работается намного легче. Активно проводим подготовку к матчу с "Колосом", все мысли только о нашем сопернике.

Это достаточно возрастная, опытная и силовая команда, сейчас она играет по новой схеме. Поэтому будет интересный матч. Мы его с нетерпением ждем. Надеемся взять реванш за поражение в первом круге, поэтому думаем и настраиваемся исключительно на победу", - сказал Лях.

Матч "Рух" - "Колос" состоится 12 марта и начнется в 15:00. Игра в первом круге завершилась поражением львовян со счетом 0:2.

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Ростислав Лях
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Источник:
fcrukh.com

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