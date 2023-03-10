Кривбасс и Шахтер рассудит Монзуль: судейские назначения 17-го тура УПЛ

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 17-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

11.03.2023

"Минай" — "Александрия". Минай. "Минай-Арена". 13.00. Арбитр — Деревинский А.О (Хмельницкий),

"Заря" — "Львов". Киев. "Динамо" им. В. В Лобановского. 14:00. Арбитр — Бондаренко Д.Е (Одесса)

"Ингулец" — "Металлист". Петрово. "Ингулец". 14:00. Арбитр — Новохатний В.В (Киев)

"Черноморец" — "Металлист 1925". Одесса. "Черноморец". 15:00. Арбитр — Соловьян А. М (Киев)

12.03.2023

"Днепр-1" — "Динамо". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр — Кривушкин Д. В (Харьков), Арбитр VAR — Арановский Е. А (Киев)

"Верес" — "Ворскла". Ровно. "Авангард". 13:00. Арбитр — Иванов Ю. В (Донецкая обл.)

"Кривбасс" — "Шахтер". Кривой Рог. СК "Горняк". 14:00. Арбитр — Монзуль К. В (Харьков), Арбитр VAR — Пасхал И. Ю (Херсон)

"Рух" — "Колос". Львов. "Арена Львов". 15:00. Арбитр — Омельченко А. В (Славянск).