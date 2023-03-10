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Танковский: Мы пришли в Днепр-1 побеждать

Премьер-лига
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Амбициозные цели клуба, команды и игроков днепрян

Танковский: Мы пришли в Днепр-1 побеждать

ФК Днепр-1/Автор неизвестный

Новина українською

Новичок "Днепра-1", 27-летний хавбек Вячеслав Танковский, который этой зимой пришел в днепровский клуб в аренду из "Металлиста", рассказал о личных и командных целях и амбициях.

– Сейчас "Днепр-1" идет на первом месте. Готовы ли вы держать эту марку и остаться вместе с командой на этом месте и в конце мая?

– Как и говорил наш главный тренер Александр Кучер, мы сюда пришли побеждать. "Днепр-1" – команда с амбициями. Мы будем делать все, что в наших силах, для того, чтобы команда, поставившая перед собой серьезные задачи, их выполнила. Будем к этому прилагать все усилия, чтобы быть на том же месте, где команда находится сейчас

– В матчах с АЕК команде не хватило Довбика. Помните ли вы свои юношеские годы, когда феерили на позиции форварда, и готовы ли сейчас сыграть на этом месте?

– Откровенно говоря, я очень-очень давно играл нападающим, когда мне было 12 лет, в академии "Шахтера", а уже где-то в U-15 я перестал играть в этом амплуа. Так что думаю, что сейчас без шансов закрепиться на этой позиции.

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В статье: Вячеслав Танковский СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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