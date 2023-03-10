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Танковский: Мы пришли в Днепр-1 побеждать
Амбициозные цели клуба, команды и игроков днепрян
ФК Днепр-1/Автор неизвестный
Новичок "
– Сейчас "Днепр-1" идет на первом месте. Готовы ли вы держать эту марку и остаться вместе с командой на этом месте и в конце мая?
– Как и говорил наш главный тренер Александр Кучер, мы сюда пришли побеждать. "Днепр-1" – команда с амбициями. Мы будем делать все, что в наших силах, для того, чтобы команда, поставившая перед собой серьезные задачи, их выполнила. Будем к этому прилагать все усилия, чтобы быть на том же месте, где команда находится сейчас
– В матчах с АЕК команде не хватило Довбика. Помните ли вы свои юношеские годы, когда феерили на позиции форварда, и готовы ли сейчас сыграть на этом месте?
– Откровенно говоря, я очень-очень давно играл нападающим, когда мне было 12 лет, в академии "Шахтера", а уже где-то в U-15 я перестал играть в этом амплуа. Так что думаю, что сейчас без шансов закрепиться на этой позиции.
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