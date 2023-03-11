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Ингулец - Металлист 2:1. Видео голов и обзор матча
Дубль Одарюка приносит команде Ковальца три очка
Фото: ФК Інгулець
В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Ингулец" на своем поле победил "Металлист". Победу команде Сергея Ковальца принес дубль Владимира Одарюка. Забитым мячом в составе харьковчан отличился Пати. После этого тура команда из Петрова занимает 9-е место в турнирной таблице, а подопечные Перицы Огненовича – 13-е.
VBET лига. 17-й тур
Голы: Одарюк (28, 77) - Пати (64)
Удаление: Пати (90+4)
Первый гол Одарюка
Гол Пати
Второй гол Одарюка
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