Кучер: В последнее время у нас не было хороших результатов, но в команде все хорошо

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Динамо":

“ – В каком состоянии находится Алексей Гуцуляк, которого заменили еще в первом тайме?

– У него есть повреждение, дернул заднюю поверхность бедра. Проведем дополнительные обследования и уже будем иметь больше информации о повреждении.

– В каком психологическом состоянии находится команда после ряда неудачных результатов?

– Да, в целом в последнее время у нас не было хороших результатов, но в команде все хорошо, хорошее настроение. Все на позитиве. Но в таких матчах, как сегодня, все решает одна ошибка. Мы должны быть собраны, нельзя допускать ошибки. Один гол решает всю судьбу матча. Так, в итоге, сегодня и произошло.

– В чем вы видите причины поражения?

– Как я уже сказал, все решает один гол. Кто меньше ошибался – тот и выигрывает. Мы допустили ошибку, пропустили и уступили”, – сказал Кучер.