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Кучер: В последнее время у нас не было хороших результатов, но в команде все хорошо
Настроение у днепрян тоже на хорошем уровне
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Динамо":
“ – В каком состоянии находится Алексей Гуцуляк, которого заменили еще в первом тайме?
– У него есть повреждение, дернул заднюю поверхность бедра. Проведем дополнительные обследования и уже будем иметь больше информации о повреждении.
– В каком психологическом состоянии находится команда после ряда неудачных результатов?
– Да, в целом в последнее время у нас не было хороших результатов, но в команде все хорошо, хорошее настроение. Все на позитиве. Но в таких матчах, как сегодня, все решает одна ошибка. Мы должны быть собраны, нельзя допускать ошибки. Один гол решает всю судьбу матча. Так, в итоге, сегодня и произошло.
– В чем вы видите причины поражения?
– Как я уже сказал, все решает один гол. Кто меньше ошибался – тот и выигрывает. Мы допустили ошибку, пропустили и уступили”, – сказал Кучер.
"Днепр-1" не смог победить во всех четырех матчах этого года. Дважды подопечные Кучера проиграли (АЭК 0:1, "Динамо" 0:1) и столько же раз сыграли вничью (АЭК 0:0, "Александрия" 2:2). В последний раз днепряне побеждали в официальном матче 19 ноября в 14-м туре УПЛ, взяв верх над "Шахтером".
Команда Кучера идет на втором месте в УПЛ, уступая первым "горнякам" тремя зачетными пунктами.
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