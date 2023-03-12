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Кучер: В последнее время у нас не было хороших результатов, но в команде все хорошо

Премьер-лига
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(1 голосов)

Настроение у днепрян тоже на хорошем уровне

Кучер: В последнее время у нас не было хороших результатов, но в команде все хорошо

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Динамо":

– В каком состоянии находится Алексей Гуцуляк, которого заменили еще в первом тайме?

– У него есть повреждение, дернул заднюю поверхность бедра. Проведем дополнительные обследования и уже будем иметь больше информации о повреждении.

– В каком психологическом состоянии находится команда после ряда неудачных результатов?

– Да, в целом в последнее время у нас не было хороших результатов, но в команде все хорошо, хорошее настроение. Все на позитиве. Но в таких матчах, как сегодня, все решает одна ошибка. Мы должны быть собраны, нельзя допускать ошибки. Один гол решает всю судьбу матча. Так, в итоге, сегодня и произошло.

– В чем вы видите причины поражения?

– Как я уже сказал, все решает один гол. Кто меньше ошибался – тот и выигрывает. Мы допустили ошибку, пропустили и уступили”, – сказал Кучер.

"Днепр-1" не смог победить во всех четырех матчах этого года. Дважды подопечные Кучера проиграли (АЭК 0:1, "Динамо" 0:1) и столько же раз сыграли вничью (АЭК 0:0, "Александрия" 2:2). В последний раз днепряне побеждали в официальном матче 19 ноября в 14-м туре УПЛ, взяв верх над "Шахтером".

Команда Кучера идет на втором месте в УПЛ, уступая первым "горнякам" тремя зачетными пунктами.

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В статье: Александр Кучер Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Комментарии (5)
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студент (Харьков)
12.03.2023 в 17:25
буяльского нужно было удалять еще в игре, когда он притворялся, что его ударили по ногам и кричал как сумашедший. Надо признать у динамо лучшая школа в стране по выращиванию футбольных симулянтов!
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0
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alex.belogubko (одесса)
12.03.2023 в 17:06
пора опускаться на своё место --по ниже падать высоко опасно--закрыли Довбика и нет игры так буде всё время
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0
0
Romerik (YNWA)
12.03.2023 в 16:01
Стрємоусов (земля бетоном) стайл "все хорошо, ничего не происходит"
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0
-2
sidor3 (Киев)
12.03.2023 в 15:53
В команде все нормально. Может ты будешь детей тренировать в Киевском Восходе без зарплаты. Если уровень позволяет
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+1
0
студент (Харьков)
12.03.2023 в 15:53
Кучер хватит бухать! А то первое место можешь прое*бать!
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+1
0

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