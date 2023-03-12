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Премьер-лига

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Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Бригада арбитра Дмитрия Кривушкина лояльно отнеслась к хозяевам

Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер УПЛ "Днепр-1" на старте 2023-го не смог подтвердить свой статус. Команда Александра Кучера быстро вылетела из Лиги конференций, а затем за два тура отдала первую строчку в таблице чемпионата.

Не помогло номинальным хозяевам даже неоднозначное судейство, когда Кривушкин отказался удалять с поля Бланко за грубый фол против Буяльского. Со стороны Комитета арбитров по традиции никакой реакции нет. Но вопросов к судьям все больше. Ведь сегодня же произошел еще один резонансный эпизод, когда "Ворскла" забила гол, когда мяч, вероятно, покинул пределы поля. И почему-то уже не хвастается судейскими успехами в своем фейсбуке вождь УАФ Андрей Павелко. Видно, нечем хвастаться.

Как бы то ни было, "Динамо" центральный матч тура у "Днепра-1" выиграло 1:0 и вернулось в борьбу за второе место. А наш фотокор Александр Приходько посетил эту игру на ужгородском стадионе Авангард и делится с вами лучшими работами.

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Фотогалерея

Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 1Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 2Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 3Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 4Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 5Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 6Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 7Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 8Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 9Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 10Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 11Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 12Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 13Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 14Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 15Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 16Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 17Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 18Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 19Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 20Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 21Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 22Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 23Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 24Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 25Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 26Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 27Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 28Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 29Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 30Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 31Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 32Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 33Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 34Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 35Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 36Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 37Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 38Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 39Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 40Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 41Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 42Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 43Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 44Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 45Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 46Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 47Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 48Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо - фото 49
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В статье: Динамо (Киев) фото СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Болельщик39 (Харьков)
13.03.2023 в 00:32
Матч не смотрел. Но никто не любит нытиков.
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0
0
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NoSoyEspanol (Alicante)
12.03.2023 в 23:42
Який даунецький дбл вигадав назву ?
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-1

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