Я знаю, Боже, що таке зло. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Динамо

Лидер УПЛ "Днепр-1" на старте 2023-го не смог подтвердить свой статус. Команда Александра Кучера быстро вылетела из Лиги конференций, а затем за два тура отдала первую строчку в таблице чемпионата.

Не помогло номинальным хозяевам даже неоднозначное судейство, когда Кривушкин отказался удалять с поля Бланко за грубый фол против Буяльского. Со стороны Комитета арбитров по традиции никакой реакции нет. Но вопросов к судьям все больше. Ведь сегодня же произошел еще один резонансный эпизод, когда "Ворскла" забила гол, когда мяч, вероятно, покинул пределы поля. И почему-то уже не хвастается судейскими успехами в своем фейсбуке вождь УАФ Андрей Павелко. Видно, нечем хвастаться.

Как бы то ни было, "Динамо" центральный матч тура у "Днепра-1" выиграло 1:0 и вернулось в борьбу за второе место. А наш фотокор Александр Приходько посетил эту игру на ужгородском стадионе Авангард и делится с вами лучшими работами.

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