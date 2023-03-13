Кирилл Ковальчук больше не будет отвечать за селекцию Черноморца

Кирилл Ковальчук покидает должность главы селекционной службы "Черноморца", сообщает пресс-служба моряков.

Отмечается, что Ковальчук остается в одесском клубе, чтобы сконцентрироваться на работе по подготовке молодых футболистов, которые в ближайшее время смогут стать основой первой команды.

Напомним, Ковальчук защищал цвета "Черноморца" в период с 2011 по 2014 годы, и провел более 100 матчей.

В настоящее время одесситы занимают 14-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков в 17 матчах.