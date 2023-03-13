Днепр-1 получил бан на регистрацию новых футболистов – СМИ

"Днепр-1" получил запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает Sport Arena. Причиной стало невыполнение обязательств перед одним из игроков команды.

Бан распространяется на мужскую и женские команды "Днепра-1". Клуб не сможет заявить новых игроков на оставшуюся часть сезона. По информации источник, днепряне работают над решением этого вопроса.

"Днепр-1" занимает второе место в чемпионате Украины, отставая на три очка от "Шахтера". В следующем матче команда Александра Кучера встретится с "Вересом" 18 марта.

Женская команда "Днепра-1" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.