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Днепр-1 получил бан на регистрацию новых футболистов – СМИ
Запрет распространяется на мужскую и женские команды
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
"Днепр-1" получил запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает Sport Arena. Причиной стало невыполнение обязательств перед одним из игроков команды.
Бан распространяется на мужскую и женские команды "Днепра-1". Клуб не сможет заявить новых игроков на оставшуюся часть сезона. По информации источник, днепряне работают над решением этого вопроса.
"Днепр-1" занимает второе место в чемпионате Украины, отставая на три очка от "Шахтера". В следующем матче команда Александра Кучера встретится с "Вересом" 18 марта.
Женская команда "Днепра-1" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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