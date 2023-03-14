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В Харькове возле ОСК Металлист закрасили мурал с Ярославским - ФОТО
Так проходит слава людская
фото из соцсетей
В Харькове, возле ОСК "Металлист" закрасили мурал с президентом клуба Александром Ярославским.
Пару дней назад президенту
Напомним, что в феврале 2022 года автомобиль из кортежа Ярославского сбил насмерть 36-летнего мужчину, после чего бизнесмен покинул страну.
В июле Ярославский вернулся в Украину, однако, при этом, как сообщили СМИ после инцидентом с ДТП и судебных разбирательств фактически прекратил финансирование клуба.
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