В Харькове возле ОСК Металлист закрасили мурал с Ярославским - ФОТО

В Харькове, возле ОСК "Металлист" закрасили мурал с президентом клуба Александром Ярославским.

Пару дней назад президенту харьковского клуба болельщики дорисовали балаклаву, а сегодня мурал и вовсе был закрашен.

Напомним, что в феврале 2022 года автомобиль из кортежа Ярославского сбил насмерть 36-летнего мужчину, после чего бизнесмен покинул страну.

В июле Ярославский вернулся в Украину, однако, при этом, как сообщили СМИ после инцидентом с ДТП и судебных разбирательств фактически прекратил финансирование клуба.