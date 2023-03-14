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В Харькове возле ОСК Металлист закрасили мурал с Ярославским - ФОТО

Премьер-лига
(2 голосов)

Так проходит слава людская

В Харькове возле ОСК Металлист закрасили мурал с Ярославским - ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

В Харькове, возле ОСК "Металлист" закрасили мурал с президентом клуба Александром Ярославским.

Пару дней назад президенту харьковского клуба болельщики дорисовали балаклаву, а сегодня мурал и вовсе был закрашен.

Напомним, что в феврале 2022 года автомобиль из кортежа Ярославского сбил насмерть 36-летнего мужчину, после чего бизнесмен покинул страну.

В июле Ярославский вернулся в Украину, однако, при этом, как сообщили СМИ после инцидентом с ДТП и судебных разбирательств фактически прекратил финансирование клуба.

В Харькове возле ОСК Металлист закрасили мурал с Ярославским - ФОТО - изображение 1В Харькове возле ОСК Металлист закрасили мурал с Ярославским - ФОТО - изображение 2В Харькове возле ОСК Металлист закрасили мурал с Ярославским - ФОТО - изображение 3
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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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