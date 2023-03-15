18-й тур УПЛ провозглашен Туром памяти в честь погибших на войне фанатов

18-й тур УПЛ будет провозглашен Туром памяти в честь погибших на войне представителей футбольного фан-сообщества, сообщает пресс-служба лиги.

Все матчи начнутся с минуты молчания в честь более чем 160 футбольных фанатов, вернувшихся с войны "на щите". Каждый болельщик во время матча, и каждый футбольный клуб сможет приобщиться к проведению "Тура памяти" в рамках сбора средств для семей павших фанатов.

"Мы хотим еще раз подчеркнуть, что все мы — члены одной большой украинской футбольной семьи, а семью, как известно, не оставляют в беде.

Украинская Премьер-Лига совместно с фондом "Трибуна Героев" инициирует всеукраинскую гуманитарную акцию в поддержку семей погибших воинов, которые в мирной жизни были членами фанатского движения украинских клубов.

Футбольная семья, каждый болельщик и футболист, каждый работник клубов, каждый футбольный журналист не забывают и чтят память своих лучших сыновей, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего Государства.

Наша футбольная семья всегда рядом, чтобы утешить и облегчить боль утраты родным павших Героев.

Именно поэтому УПЛ начинает новую традицию — проведение "Тура памяти", в рамках которого запланирован масштабный сбор средств, церемонии чествования павших Героев и посещение матчей семьями погибших воинов. Первым "Туром памяти" будет 18-й тур VBET Лиги.

Надеемся, что наша гуманитарная инициатива станет уважительной традицией не только в УПЛ, и впоследствии "Туры памяти" пройдут во многих чемпионатах Европы", — говорится в сообщении.