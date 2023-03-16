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Вернидуб: Россияне не люди, и даже не животные. Это биомасса, которая уничтожает жизнь, убивает всех

Премьер-лига
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(1 голосов)
Вернидуб: Россияне не люди, и даже не животные. Это биомасса, которая уничтожает жизнь, убивает всех

tribuna.com/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб высказался о полномасштабной войне в Украине, которую развязала Россия 24 февраля 2022 года.

- Прошло больше года с момента варварского вторжения России в Украину. То, что произошло, превзошло ваши худшие прогнозы? Буча, Оленивка и другие события?

- Нельзя подобрать слов, чтобы описать, что они сделали. Я не хочу говорить о совести россиян, потому что у них ее нет. Это не люди и даже не животные, потому что с животными можно как-то общаться, "ладить". Это своего рода биомасса, которая делает немыслимое: уничтожает жизнь, убивает всех. От женщин до стариков и детей. Для них нет ограничений.

Для меня они самая страшная нация и я не хочу говорить об этой нации, потому что не о чем говорить. Они пришли к нам, чтобы забрать жизни людей, дома, все. Но Украина всегда будет бороться за свободу, чтобы не жить под каким-то игом.

- Я знаю, что вы верите в победу Украины. Что нужно делать, чтобы это произошло?

- То, что я считаю, является преуменьшением. Я не на 100 процентов уверен, а на 200 процентов! И я не сомневаюсь, что мы победим. Я думаю, что если наши друзья, партнеры, европейцы будут быстрее помогать оружием, а не просто говорить об этом, победа придет очень быстро.

Наша армия уже не та, что была вначале. Хотя с первых минут мы были настроены позитивно и боролись, как могли. Но теперь, кроме энтузиазма и любви к Родине, будет еще кое-что. Парни, которые сейчас воюют, получили очень хорошее обучение. И в Англии, и в Польше, и в Чехии.

Есть много парней, которые уже обучены, которые уже умеют драться и знают, что делают. Остается только то, чтобы у нас было достаточно оружия и все будет хорошо. Я верю, что это произойдет в ближайшее время. У меня было предчувствие, что война начнется, и теперь у меня ощущение, что к лету все должно закончиться.

- Хотелось бы верить, что так и будет…

- Сто процентов уверен в этом!

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
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Источник:
Sportowe Fakty

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Комментарии (1)
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студент (Харьков)
16.03.2023 в 01:54
Безусловно Юрий Вернидуб лучший тренер сейчас в Украине! И по профессиональным качествам и по человечким! После победы Залужного в президенты! А Вернидуба в министры спорта! И никак иначе!
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