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Бартулович получил тренерскую лицензию категории А

Премьер-лига
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Экс-игрок "Ингульца" успешно прошел обучение

Бартулович получил тренерскую лицензию категории А

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Ассистент главного тренера "Ингульца" Младен Бартулович прошел обучение и получил следующую тренерскую лицензию А-категории. Об этом сообщает пресс-служба петровского клуба.

В Украине диплом этой категории позволяет работать главным тренером команд Первой и Второй лиг, а также приступить к обучению на PRO-диплом при условии, что специалист во время учебы работает по специальности.

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Напомним, Бартулович играл за "Ингулец" с 2020 по октябрь 2022 года. После чего хорват завершил карьеру и вошел в тренерский штаб петровской команды. Ранее он также выступал за "Днепр", "Кривбасс", киевский "Арсенал", "Карпаты", "Ворсклу" , польский "Медзь" и "Волынь".

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В статье: Младен Бартулович Ингулец (Петрово)
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