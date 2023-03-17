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Бартулович получил тренерскую лицензию категории А
Экс-игрок "Ингульца" успешно прошел обучение
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Ассистент главного тренера "Ингульца" Младен Бартулович прошел обучение и получил следующую тренерскую лицензию А-категории. Об этом сообщает пресс-служба петровского клуба.
В Украине диплом этой категории позволяет работать главным тренером команд Первой и Второй лиг, а также приступить к обучению на PRO-диплом при условии, что специалист во время учебы работает по специальности.
Напомним, Бартулович играл за "Ингулец" с 2020 по октябрь 2022 года. После чего хорват завершил карьеру и вошел в тренерский штаб петровской команды. Ранее он также выступал за "Днепр", "Кривбасс", киевский "Арсенал", "Карпаты", "Ворсклу" , польский "Медзь" и "Волынь".
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