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"Раненый зверь еще опаснее", - защитник Кривбасса опасается ФК Львов

Премьер-лига
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Интересная будет игра

"Раненый зверь еще опаснее", - защитник Кривбасса опасается ФК Львов

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Владимир Якимец поделился ожиданиями от матча 18-го тура УПЛ со "Львовом", который состоится в субботу, 18 марта.

– Владимир, какие мысли перед матчем?

– Сейчас у нас такой чемпионат, можно сказать, ровный. Начался второй круг, "Львов" пока последний, поэтому понятно, что они настроены набирать максимум очков в каждой игре. Как говорят "раненый зверь" еще опаснее.

– Или на "Львов" какой-то особый настрой?

– Настраиваемся на "Львов" так же, как и на все остальные команды УПЛ. Хоть это лидер, хоть клуб, который ниже нас в таблице. После каждого матча в таблице может все перевернуться. "Кривбасс" готовится на каждый поединок как на финал.

– Неудача в игре против "Шахтера" уже позади?

– Конечно, каждое поражение неприятно, но мы все – профессионалы. Забыли тот матч, готовимся к следующему. Впереди – "Львов", настраиваемся на победу. Соперник изменился за зимний период, вероятно даже не на 50, а на все 80 процентов. Разбираем его игру и будем показывать свой футбол.

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В статье: ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Якимец
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Источник:
ФК Кривбас

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