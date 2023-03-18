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"Раненый зверь еще опаснее", - защитник Кривбасса опасается ФК Львов
Интересная будет игра
Фото: ФК Кривбас
Защитник "
– Владимир, какие мысли перед матчем?
– Сейчас у нас такой чемпионат, можно сказать, ровный. Начался второй круг, "Львов" пока последний, поэтому понятно, что они настроены набирать максимум очков в каждой игре. Как говорят "раненый зверь" еще опаснее.
– Или на "Львов" какой-то особый настрой?
– Настраиваемся на "Львов" так же, как и на все остальные команды УПЛ. Хоть это лидер, хоть клуб, который ниже нас в таблице. После каждого матча в таблице может все перевернуться. "Кривбасс" готовится на каждый поединок как на финал.
– Неудача в игре против "Шахтера" уже позади?
– Конечно, каждое поражение неприятно, но мы все – профессионалы. Забыли тот матч, готовимся к следующему. Впереди – "Львов", настраиваемся на победу. Соперник изменился за зимний период, вероятно даже не на 50, а на все 80 процентов. Разбираем его игру и будем показывать свой футбол.
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