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Верес - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция
Днепряне давно не побеждали
Фото: Олександр Приходько
В одном из матчей 18-го тура УПЛ сойдутся две команды, которые пока не побеждали в 2023-м году. А ведь на двоих "Верес" и "Днепр-1" уже сыграли шесть поединков, но так и не сумели обрадовать своих зрителей положительным результатом. Как вы понимаете, что ровенчане, что днепряне серьезно мотивированны перед будущей встречей, однако победа может достаться лишь одной из сторон. Кто же станет данным счастливчиком?
"Верес" 15:00 "Днепр-1"
VBET-лига. 18-й тур
18 марта, Ровно, стадион "Авангард"
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