Вернидуб - о Рафаилове: Таких людей нельзя будет пускать в Украину

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мнением о том, можно ли простить таких людей, как Сергей Рафаилов.

"Как этих людей можно будет сюда запускать? Чтобы это снова произошло? В большинстве мы начали любить свою страну, когда началась АТО в 2014 году.

Мы привыкли к тому, что Россия нас никогда не будет трогать, что они обязались, когда подписывали Будапештский меморандум и Украина отдала защищать ядерное оружие. Но случилось все по-другому", - сказал Вернидуб.