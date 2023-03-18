Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб - о Рафаилове: Таких людей нельзя будет пускать в Украину
Тренер презирает своего бывшего руководителя
Фото: ФК Кривбас
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мнением о том, можно ли простить таких людей, как Сергей Рафаилов.
"Как этих людей можно будет сюда запускать? Чтобы это снова произошло? В большинстве мы начали любить свою страну, когда началась АТО в 2014 году.
Мы привыкли к тому, что Россия нас никогда не будет трогать, что они обязались, когда подписывали Будапештский меморандум и Украина отдала защищать ядерное оружие. Но случилось все по-другому", - сказал Вернидуб.
Как известно, в 2014 году Сергей Рафаилов поддерживал так называемые "ДНР/ЛНР". Затем он работал директором ФК "Заря".
Популярное сейчас
- Не делайте трагедии из разгрома Шахтера, почему Реал главный фаворит ЛЧ. Влог Роберто Моралеса
- Динамо – Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.03.2023
- Ночная атака дронами – стали известны подробности
- Не из-за ДТП. Журналист раскрыл причину, по которой не играет Супряга
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера