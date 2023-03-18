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Вернидуб - о Рафаилове: Таких людей нельзя будет пускать в Украину

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер презирает своего бывшего руководителя

Вернидуб - о Рафаилове: Таких людей нельзя будет пускать в Украину

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мнением о том, можно ли простить таких людей, как Сергей Рафаилов.

"Как этих людей можно будет сюда запускать? Чтобы это снова произошло? В большинстве мы начали любить свою страну, когда началась АТО в 2014 году.

Мы привыкли к тому, что Россия нас никогда не будет трогать, что они обязались, когда подписывали Будапештский меморандум и Украина отдала защищать ядерное оружие. Но случилось все по-другому", - сказал Вернидуб.

Как известно, в 2014 году Сергей Рафаилов поддерживал так называемые "ДНР/ЛНР". Затем он работал директором ФК "Заря".

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Сергей Рафаилов Кривбасс (Кривой Рог)
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Комментарии (1)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.03.2023 в 16:31
Таких людей не можна було вИпускати з України. Їх треба було своєчасно саджати за замах на суверенітет та територіальну цілісність держави.
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