  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полузащитник Кривбасса: Остались в меньшинстве из-за сомнительного удаления. Я не знаю, что произошло с арбитром
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Кривбасса: Остались в меньшинстве из-за сомнительного удаления. Я не знаю, что произошло с арбитром

Премьер-лига
(1 голосов)

Соперник дважды по ходу матча отыгрался

Полузащитник Кривбасса: Остались в меньшинстве из-за сомнительного удаления. Я не знаю, что произошло с арбитром

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Рифет Капич прокомментировал свои два забитых гола в матче против "Львова", а также эту игру 18-го тура УПЛ в целом:

"Да, действительно, это впервые в моей карьере, когда я сделал дубль, но моя команда не сумела выиграть. Уверен, что в дальнейшем будем играть все лучше и победы придут. "Кривбасс" носит характер, поэтому у нас все будет хорошо.

Мы неплохо начали матч, открыли счет, но, к сожалению, уже не впервые в сезоне остаемся в меньшинстве из-за того, что получаем сомнительное удаление. Я не знаю, что случилось с арбитром, но вдесятером играть было труднее. Несмотря на все трудности, “Кривбасс” снова забил во втором тайме, но все же потеряли победу.

Считаю, наша команда заслуживала трех очков. К сожалению, не удержали победу. Что поделаешь, будем настраиваться на максимум в следующих турах”, - сказал Капич.

Отметим, что Рифет присоединился к “Кривбассу” 7 октября прошлого года. С тех пор он сыграл 13 матчей за команду Вернидуба, отличившись тремя голами и одним помощником.

По теме
yellow-arrow
Ингулец - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 марта 2023
yellow-arrow
Колос - Минай. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 19.03.2023
yellow-arrow
Це музика для поминок і для дискотек. Большой фоторепортаж с матча Динамо – Заря 0:1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Рифет Капич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cassid (Kiev)
19.03.2023 в 08:19
Изъятия?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде