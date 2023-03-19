Полузащитник Кривбасса: Остались в меньшинстве из-за сомнительного удаления. Я не знаю, что произошло с арбитром

Нападающий "Кривбасса" Рифет Капич прокомментировал свои два забитых гола в матче против "Львова", а также эту игру 18-го тура УПЛ в целом:

"Да, действительно, это впервые в моей карьере, когда я сделал дубль, но моя команда не сумела выиграть. Уверен, что в дальнейшем будем играть все лучше и победы придут. "Кривбасс" носит характер, поэтому у нас все будет хорошо.

Мы неплохо начали матч, открыли счет, но, к сожалению, уже не впервые в сезоне остаемся в меньшинстве из-за того, что получаем сомнительное удаление. Я не знаю, что случилось с арбитром, но вдесятером играть было труднее. Несмотря на все трудности, “Кривбасс” снова забил во втором тайме, но все же потеряли победу.

Считаю, наша команда заслуживала трех очков. К сожалению, не удержали победу. Что поделаешь, будем настраиваться на максимум в следующих турах”, - сказал Капич.