Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Кривбасса: Остались в меньшинстве из-за сомнительного удаления. Я не знаю, что произошло с арбитром
Соперник дважды по ходу матча отыгрался
Фото: ФК Кривбас
Нападающий "Кривбасса" Рифет Капич прокомментировал свои два забитых гола в матче против "Львова", а также эту игру 18-го тура УПЛ в целом:
"Да, действительно, это впервые в моей карьере, когда я сделал дубль, но моя команда не сумела выиграть. Уверен, что в дальнейшем будем играть все лучше и победы придут. "Кривбасс" носит характер, поэтому у нас все будет хорошо.
Мы неплохо начали матч, открыли счет, но, к сожалению, уже не впервые в сезоне остаемся в меньшинстве из-за того, что получаем сомнительное удаление. Я не знаю, что случилось с арбитром, но вдесятером играть было труднее. Несмотря на все трудности, “Кривбасс” снова забил во втором тайме, но все же потеряли победу.
Считаю, наша команда заслуживала трех очков. К сожалению, не удержали победу. Что поделаешь, будем настраиваться на максимум в следующих турах”, - сказал Капич.
Отметим, что Рифет присоединился к “Кривбассу” 7 октября прошлого года. С тех пор он сыграл 13 матчей за команду Вернидуба, отличившись тремя голами и одним помощником.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Бернли 6:0. Голевая машина Холанда. Видео обзор матча
- Холанд стал шестым игроком из АПЛ, которому удалось забить 40+ голов за сезон
- Возвращение на победный путь. Верес - Днепр-1 0:1. Обзор матча, видео гола
- Буяльскому грозит 5-ти матчевая дисквалификация: он может пропустить Классико
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО