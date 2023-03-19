Корниенко вернулся в общую группу Шахтера после почти семи месяцев в лазарете

Левый защитник "Шахтера" Виктор Корниенко вернулся в общую группу "горняков". Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

"Наступил этот день, и я вернулся в общую группу, очень тяжелый был период, впереди еще очень много работы, один шаг сделан, остался еще один шаг, работаю дальше, двигаюсь к поставленной задаче", - написал Корниенко.

В последний раз Виктор выходил на поле еще 28 августа прошлого года. Тогда, в матче против "Кривбасса", защитник появился на замену во втором тайме, но был вынужден покинуть игру из-за повреждения. У Корниенко диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

5 сентября прошлого года ему была проведена операция. Шахтер отмечал, что восстановление продлится ориентировочно полгода, но прошло почти семь месяцев. Как ранее сообщалось, Корниенко вернулся к индивидуальным тренировкам 3 февраля.