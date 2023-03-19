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Алиев - о матче Динамо и Зари: Игра ровна, а дальше вы поняли

Премьер-лига
(1 голосов)

Бывший футболист киевлян не подбирал слов

Алиев - о матче Динамо и Зари: Игра ровна, а дальше вы поняли

upl.ua

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" неожиданно проиграло луганской "Заре" в центральном матче 18-го тура украинской Премьер лиги, пропустив единственный гол в концовке встречи.

Бывший футболист киевского клуба Александр Алиев прокомментировал поражение подопечных Мирчи Луческу одной "крылатой фразой", которая стала вирусной в сети:

"Игра ровна, а дальше вы поняли", – с сарказмом написал Алиев на своей странице в Instagram.

Алиев - о матче Динамо и Зари: Игра ровна, а дальше вы поняли - изображение 1

Напомним, матч против "Зари" стал 200-ым для капитана "Динамо" в составе киевского клуба в УПЛ.

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В статье: Александр Алиев Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
19.03.2023 в 18:04
Дійсно гра майже рівна... З мінімальною перевагою зовсім не ДК Переміг хто "спіймав хвилю" По великому рахунку жодна команда на перемогу не напрацювала... показала клас. Просто Зорі вдалось реалізувати один зі своїх моментів, а динамівці без Циганкова та Буяльського цього НЕ ЗМОГЛИ!
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