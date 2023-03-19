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Алиев - о матче Динамо и Зари: Игра ровна, а дальше вы поняли
Бывший футболист киевлян не подбирал слов
upl.ua
Киевское "Динамо" неожиданно проиграло луганской "Заре" в центральном матче 18-го тура украинской Премьер лиги, пропустив единственный гол в концовке встречи.
Бывший футболист киевского клуба Александр Алиев прокомментировал поражение подопечных Мирчи Луческу одной "крылатой фразой", которая стала вирусной в сети:
"Игра ровна, а дальше вы поняли", – с сарказмом написал Алиев на своей странице в Instagram.
Напомним, матч против "Зари" стал 200-ым
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