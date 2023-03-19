Алиев - о матче Динамо и Зари: Игра ровна, а дальше вы поняли

Киевское "Динамо" неожиданно проиграло луганской "Заре" в центральном матче 18-го тура украинской Премьер лиги, пропустив единственный гол в концовке встречи.

Бывший футболист киевского клуба Александр Алиев прокомментировал поражение подопечных Мирчи Луческу одной "крылатой фразой", которая стала вирусной в сети:

"Игра ровна, а дальше вы поняли", – с сарказмом написал Алиев на своей странице в Instagram.