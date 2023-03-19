Конопля после матча в Роттердаме все время находился в общей группе Шахтера. УАФ самостоятельно сообщила о повреждении

Семнадцатого марта, после матча "Шахтера" против "Фейеноорда" в Лиге Европы, УАФ сообщила о повреждениях Александра Зубкова и Ефима Конопли. И что эти игроки не смогут помочь сборной Украины в матче против Англии в рамках отбора к Евро-2024. Хотя сначала они были в основном списке, сформированном и.о. главного тренера Русланом Ротанем.

Однако в "Шахтере" отмечают, что Ефим Конопля все время после матча с "Фейенордом" находился в общей группе футболистов. То есть, наравне со всеми готовился к календарному матчу УПЛ против "Руха". Позиция донецкого клуба, как удалось выяснить журналистам UA-Футбол, такова : вопросы по Ефиму Конопли относительно его выступлений/не выступлений в сборной Украины нужно адресовать главному тренеру сборной Руслану Ротаню.

Отметим, что в ходе сообщения о повреждениях Зубкова и Конопли УАФ сообщила о переводе с резервного списка сборной в основной список защитника "Александрии" Дениса Мирошниченко. Напомним, что Руслан Ротань, кроме сборной Украины и молодежки, тренирует также "Александрию".

Отметим также, что Конопля не только попал в заявку "Шахтера" на "Рух", но сыграл против львовян весь второй тайм.

Сборная Украины начнет свой сбор завтра, 20 марта в Лондоне. На 26-е марта запланирован матч против Англии на "Уэмбли".