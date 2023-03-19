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Конопля после матча в Роттердаме все время находился в общей группе Шахтера. УАФ самостоятельно сообщила о повреждении
Донецкий клуб переадресовывает вопросы относительно своего защитника тренеру сборной Украины
Фото: ФК Шахтер Донецк
Семнадцатого марта, после матча "Шахтера" против "Фейеноорда" в Лиге Европы, УАФ сообщила о повреждениях Александра Зубкова и Ефима Конопли. И что эти игроки не смогут помочь сборной Украины в матче против Англии в рамках отбора к Евро-2024. Хотя сначала они были в основном списке, сформированном и.о. главного тренера Русланом Ротанем.
Однако в "Шахтере" отмечают, что Ефим Конопля все время после матча с "Фейенордом" находился в общей группе футболистов. То есть, наравне со всеми готовился к календарному матчу УПЛ против "Руха". Позиция донецкого клуба, как удалось выяснить журналистам UA-Футбол, такова: вопросы по Ефиму Конопли относительно его выступлений/не выступлений в сборной Украины нужно адресовать главному тренеру сборной Руслану Ротаню.
Отметим, что в ходе сообщения о повреждениях Зубкова и Конопли УАФ сообщила о переводе с резервного списка сборной в основной список защитника "Александрии" Дениса Мирошниченко. Напомним, что Руслан Ротань, кроме сборной Украины и молодежки, тренирует также "Александрию".
Отметим также, что Конопля не только попал в заявку "Шахтера" на "Рух", но сыграл против львовян весь второй тайм.
Сборная Украины начнет свой сбор завтра, 20 марта в Лондоне. На 26-е марта запланирован матч против Англии на "Уэмбли".
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