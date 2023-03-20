Устименко: Даже в меньшинстве проводили хорошие атаки, и могли забить еще

Нападающий "Кривбасса" Денис Устименко рассказал о матче 18-го тура УПЛ против "Львова" (2:2). Денис заработал пенальти в первом тайме, который реализовал Капич. Так счет стал 0:1.

- Денис, все видели, что матч получился нелегкий для обеих команд...

- Да, тяжелый матч выдался, но мы терпели в меньшинстве. Старались не давать сопернику много пространства, чтобы они начинали свои атаки. Команда выкладывалась на поле по максимуму, но, как видеть, произошло то, что произошло.

- 2:2 - закономерный результат?

- Вероятно, да. При 1:0 хотели удержать счет, но, в то же время, проводили неплохие контратаки и могли забить еще, но, к сожалению, в конце игры пропустили второй гол в ответ. Поэтому настроение явно не самое лучшее после матча, — сказал Устименко.