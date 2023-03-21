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Стало известно, когда игроки Динамо вернутся к работе
Команда немного отдохнет
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
В четверг, 23 марта, игроки "Динамо", за исключением сборников и восстанавливающихся от травм игроков, соберутся на клубной базе в Вите-Литовской и продолжат тренировочный процесс.
Во время международной паузы команда будет готовиться к возобновлению чемпионата Украины.
Следующий официальный матч киевляне проведут в гостях у "Львова" в рамках 19-го тура УПЛ. Игра пройдет 2 апреля.
"Динамо" находится на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего "Шахтера" на 9 очков.
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