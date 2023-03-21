Стало известно, когда игроки Динамо вернутся к работе

В четверг, 23 марта, игроки "Динамо", за исключением сборников и восстанавливающихся от травм игроков, соберутся на клубной базе в Вите-Литовской и продолжат тренировочный процесс.

Во время международной паузы команда будет готовиться к возобновлению чемпионата Украины.

Следующий официальный матч киевляне проведут в гостях у "Львова" в рамках 19-го тура УПЛ. Игра пройдет 2 апреля.

"Динамо" находится на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего "Шахтера" на 9 очков.