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Стало известно, когда игроки Динамо вернутся к работе

Премьер-лига
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Команда немного отдохнет

Стало известно, когда игроки Динамо вернутся к работе

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

В четверг, 23 марта, игроки "Динамо", за исключением сборников и восстанавливающихся от травм игроков, соберутся на клубной базе в Вите-Литовской и продолжат тренировочный процесс.

Во время международной паузы команда будет готовиться к возобновлению чемпионата Украины.

Следующий официальный матч киевляне проведут в гостях у "Львова" в рамках 19-го тура УПЛ. Игра пройдет 2 апреля.

"Динамо" находится на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего "Шахтера" на 9 очков.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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