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Бессмертный: Я еду на переговоры с руководством Львова
Пока еще рано о чем-то говорить
Фото: ФК Львов
Накануне в СМИ появилась информация, что "Львов" отправил в отставку главного тренера. Среди его возможных сменщиков звучали имена Анатолия Бессмертного и Владимира Мазяра.
Украинский тренер Анатолий Бессмертный дал комментарий по поводу своего возможного назначения.
"Пока еще рано о чем-то говорить. В данный момент я еду на переговоры с ФК "Львов", будем разговаривать с руководством", - коротко резюмировал Бессмертный.
Напомним, что Анатолий Бессмертный уже возглавлял львовскую команду. Правда, проработал он несколько месяцев - с марта по август 2021 год. Последним местом работы 54-летнего специалиста был "Альянс", который он покинул летом 2022 года.
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