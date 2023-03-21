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Бессмертный: Я еду на переговоры с руководством Львова

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока еще рано о чем-то говорить

Бессмертный: Я еду на переговоры с руководством Львова

Фото: ФК Львов

Новина українською

Накануне в СМИ появилась информация, что "Львов" отправил в отставку главного тренера. Среди его возможных сменщиков звучали имена Анатолия Бессмертного и Владимира Мазяра.

Украинский тренер Анатолий Бессмертный дал комментарий по поводу своего возможного назначения.

"Пока еще рано о чем-то говорить. В данный момент я еду на переговоры с ФК "Львов", будем разговаривать с руководством", - коротко резюмировал Бессмертный.

Напомним, что Анатолий Бессмертный уже возглавлял львовскую команду. Правда, проработал он несколько месяцев - с марта по август 2021 год. Последним местом работы 54-летнего специалиста был "Альянс", который он покинул летом 2022 года.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
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Источник:
Fanday

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Комментарии (1)
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andinho (Lviv)
21.03.2023 в 12:53
Хороший варіант. Його явно недооцінили під час попередньої каденції у "Львові"
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