Роман Григорчук: о сюрпризе на День рождения, роли в кино и неожиданном хобби

В жизни и профессиональной карьере главного тренера одесского "Черноморца" Романа Григорчука было немало разных событий и впечатлений. О них и не только именинник поделился с корреспондентом UA-Футбол для нашей рубрики "Слово за слово".

- Какой из дней рождения запомнился вам больше всего и почему?

– Таких дней рождения было несколько. В период моей карьеры игрока на один из них пришелся матч. Игра 22 марта, после первого тайма выигрываем 3:0. Я забил три мяча. В перерыве тренер предлагает мне замену. Я отказываюсь, руководствуясь желанием забить еще. Где-то на 60-й минуте получаю травму - и как следствие пропустил три недели...

– От кого получили самый ценный подарок на день рождения? Что это было?

– Это был настоящий сюрприз от моей дочери. В мой день рождения она прилетела из другой страны, чтобы меня поздравить. Сижу в квартире, вдруг звонок в дверь. Жена открывает, а на пороге... дочь! Очень трогательно!

- Есть ли в футболе вещи, которые вы еще не узнали?

- Да. Желание услышать гимн Лиги чемпионов со своей командой в групповом турнире этого розыгрыша.

- В какой зарубежной стране во время игровой или тренерской карьеры чувствовали себя наиболее комфортно?

– Во время игровой карьеры – в Польше, когда выступал за "Петрохемию" из Плоцка. Во время тренерской – в Азербайджане.

– Какой матч в карьере тренера вызвал наибольший прилив адреналина?

– Как раз в Азербайджане: почувствовать это позволила ничья на выезде и блестящая победа дома против французского "Лилля".

– Самая большая сумма премиальных, которую вы получали в роли игрока?

– Те бонусы, которые я получал как игрок, очень скудны по сравнению с большими бонусами, которые получал за достижения как тренер.

– Какие ощущения были на душе после участия в договорных матчах?

– Моя позиция в этом вопросе всегда была категоричной: "нет!". Договорные матчи – это огромное зло, грех. Наше интервью должно нести в себе позитив, добро и искренность. Поэтому мы не можем портить его этой грязной темой.

- Есть ли в украинском футболе люди, кому никогда не подадите руки?

– Нет. С любым футболистом, тренером, журналистом, руководителем или работником украинских клубов я с удовольствием пообщаюсь и пожму руку.

- Какими были приметы у Григорчука-футболиста?

- На предигровом занятии я обязательно должен был забить определенное количество голов.

– Кем бы стали, если бы не футбол?

– Думаю, мог бы играть на высоком уровне в ручной мяч.

– Часто посещаете официальный сайт своего клуба?

– Да, чтобы быть в курсе.

- Вы зарегистрированы в соцсетях?

– Нет.

– Сколько времени в течение суток проводите в интернете?

– Минут двадцать трачу на просмотр новостей. Час-полтора – на специальный материал, который нужен по работе.

– Какая мелодия установлена ​​на вашем мобильном телефоне?

- Ничего особенного – проста, прагматична.

– На что вам не хватает смелости?

- Не решаюсь давать обещания, если на сто процентов не уверен, что выполню их.

- Чего боитесь больше всего?

- Обидеть кого-то так, чтобы этот человек меня ненавидел.

– На каком музыкальном инструменте могли бы сыграть хоть сейчас?

– С 1986 года не брал в руки ни одного музыкального инструмента, так что пока не готов.

- Фильм, который поразил вас больше всего?

– Таких фильмов несколько. Очень люблю кино, которое снято на реальных фактах и ​​рассказывает о выдающихся спортсменах, прошедших огромные испытания на своем пути.

– Без чего никак не можете обойтись в жизни?

– Без понимания, что ты нужен.

– Какое хобби было у вас в детстве?

– Записывал фамилии всех победителей, их результаты, места на пьедестале, рекорды во всех видах спорта на Олимпийских играх.

– В каком возрасте впервые попробовали табачные изделия?

– Как ни странно, но этого я избежал. Рос в селе Ивано-Франковской области, потом четыре года жил общежития, где в компании могли иногда выпить спиртного, а вот курильщиков среди друзей не было. Так что курение прошло мимо.

– Как часто позволяете себе отведать бокал хорошего вина?

- Скорее, немного виски.

- Застревали ли вы когда-нибудь в лифте? Если да, то сколько времени провели до освобождения?

– Да, было однажды, когда играл в Австрии (в сезоне-1993/94 Григорчук выступал в "Санкт-Пельтене" – прим. В.К.). Просидел в нем недолго, но этого времени хватило, чтобы ощутить беспокойство, если не сказать "страх".

- Если бы вдруг на улице нашли сверток с миллионом евро, на что бы его потратили?

- Деньги нужно заработать честным способом – и тогда они будут тебе милы. Все остальные пути – непременно вылезут боком. Поэтому мой ответ таков: я бы к этому свертку не прикасался.

- В какую пору из прошлого хотелось бы перенестись, если бы у вас была машина времени?

- В 2006-2008 годы (тогда Роман Григорчук успешно работал в латвийском "Вентспилсе", с которым трижды выигрывал чемпионство, один раз Кубок и признавался лучшим тренером Латвии – прим. В.К.).

– Есть ли у вас талисман?

– Нет.

- Под хиты каких групп или исполнителей готовы танцевать хоть до утра?

– Танцы – это самая слабая моя сторона. Никакая музыка не может заставить меня танцевать (улыбается).

- Будь у вас возможность сняться в кино, какая роль была бы наиболее приемлемой?

– Это персонаж, который спасает многих людей.

- Часто ли приходилось опаздывать на самолет?

– Однажды опоздал на пересадку. Не хватило всего 5-7 минут. По этой причине провел в аэропорту 12 часов до следующего рейса.

– Три ваших самых заветных мечты?

- Здоровье моих родных, скорейшей победы Украины в войне и сыграть на стадионе "Черноморец" при заполненных до отказа трибунах.