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Роман Григорчук: о сюрпризе на День рождения, роли в кино и неожиданном хобби
Один из представителей украинского тренерского корпуса сегодня отмечает свое 58-летие
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В жизни и профессиональной карьере главного тренера одесского "Черноморца" Романа Григорчука было немало разных событий и впечатлений. О них и не только именинник поделился с корреспондентом UA-Футбол для нашей рубрики "Слово за слово".
- Какой из дней рождения запомнился вам больше всего и почему?
– Таких дней рождения было несколько. В период моей карьеры игрока на один из них пришелся матч. Игра 22 марта, после первого тайма выигрываем 3:0. Я забил три мяча. В перерыве тренер предлагает мне замену. Я отказываюсь, руководствуясь желанием забить еще. Где-то на 60-й минуте получаю травму - и как следствие пропустил три недели...
– От кого получили самый ценный подарок на день рождения? Что это было?
– Это был настоящий сюрприз от моей дочери. В мой день рождения она прилетела из другой страны, чтобы меня поздравить. Сижу в квартире, вдруг звонок в дверь. Жена открывает, а на пороге... дочь! Очень трогательно!
- Есть ли в футболе вещи, которые вы еще не узнали?
- Да. Желание услышать гимн Лиги чемпионов со своей командой в групповом турнире этого розыгрыша.
- В какой зарубежной стране во время игровой или тренерской карьеры чувствовали себя наиболее комфортно?
– Во время игровой карьеры – в Польше, когда выступал за "Петрохемию" из Плоцка. Во время тренерской – в Азербайджане.
– Какой матч в карьере тренера вызвал наибольший прилив адреналина?
– Как раз в Азербайджане: почувствовать это позволила ничья на выезде и блестящая победа дома против французского "Лилля".
– Самая большая сумма премиальных, которую вы получали в роли игрока?
– Те бонусы, которые я получал как игрок, очень скудны по сравнению с большими бонусами, которые получал за достижения как тренер.
– Какие ощущения были на душе после участия в договорных матчах?
– Моя позиция в этом вопросе всегда была категоричной: "нет!". Договорные матчи – это огромное зло, грех. Наше интервью должно нести в себе позитив, добро и искренность. Поэтому мы не можем портить его этой грязной темой.
- Есть ли в украинском футболе люди, кому никогда не подадите руки?
– Нет. С любым футболистом, тренером, журналистом, руководителем или работником украинских клубов я с удовольствием пообщаюсь и пожму руку.
- Какими были приметы у Григорчука-футболиста?
- На предигровом занятии я обязательно должен был забить определенное количество голов.
– Кем бы стали, если бы не футбол?
– Думаю, мог бы играть на высоком уровне в ручной мяч.
– Часто посещаете официальный сайт своего клуба?
– Да, чтобы быть в курсе.
- Вы зарегистрированы в соцсетях?
– Нет.
– Сколько времени в течение суток проводите в интернете?
– Минут двадцать трачу на просмотр новостей. Час-полтора – на специальный материал, который нужен по работе.
– Какая мелодия установлена на вашем мобильном телефоне?
- Ничего особенного – проста, прагматична.
– На что вам не хватает смелости?
- Не решаюсь давать обещания, если на сто процентов не уверен, что выполню их.
- Чего боитесь больше всего?
- Обидеть кого-то так, чтобы этот человек меня ненавидел.
– На каком музыкальном инструменте могли бы сыграть хоть сейчас?
– С 1986 года не брал в руки ни одного музыкального инструмента, так что пока не готов.
- Фильм, который поразил вас больше всего?
– Таких фильмов несколько. Очень люблю кино, которое снято на реальных фактах и рассказывает о выдающихся спортсменах, прошедших огромные испытания на своем пути.
– Без чего никак не можете обойтись в жизни?
– Без понимания, что ты нужен.
– Какое хобби было у вас в детстве?
– Записывал фамилии всех победителей, их результаты, места на пьедестале, рекорды во всех видах спорта на Олимпийских играх.
– В каком возрасте впервые попробовали табачные изделия?
– Как ни странно, но этого я избежал. Рос в селе Ивано-Франковской области, потом четыре года жил общежития, где в компании могли иногда выпить спиртного, а вот курильщиков среди друзей не было. Так что курение прошло мимо.
– Как часто позволяете себе отведать бокал хорошего вина?
- Скорее, немного виски.
- Застревали ли вы когда-нибудь в лифте? Если да, то сколько времени провели до освобождения?
– Да, было однажды, когда играл в Австрии (в сезоне-1993/94 Григорчук выступал в "Санкт-Пельтене" – прим. В.К.). Просидел в нем недолго, но этого времени хватило, чтобы ощутить беспокойство, если не сказать "страх".
- Если бы вдруг на улице нашли сверток с миллионом евро, на что бы его потратили?
- Деньги нужно заработать честным способом – и тогда они будут тебе милы. Все остальные пути – непременно вылезут боком. Поэтому мой ответ таков: я бы к этому свертку не прикасался.
- В какую пору из прошлого хотелось бы перенестись, если бы у вас была машина времени?
- В 2006-2008 годы (тогда Роман Григорчук успешно работал в латвийском "Вентспилсе", с которым трижды выигрывал чемпионство, один раз Кубок и признавался лучшим тренером Латвии – прим. В.К.).
– Есть ли у вас талисман?
– Нет.
- Под хиты каких групп или исполнителей готовы танцевать хоть до утра?
– Танцы – это самая слабая моя сторона. Никакая музыка не может заставить меня танцевать (улыбается).
- Будь у вас возможность сняться в кино, какая роль была бы наиболее приемлемой?
– Это персонаж, который спасает многих людей.
- Часто ли приходилось опаздывать на самолет?
– Однажды опоздал на пересадку. Не хватило всего 5-7 минут. По этой причине провел в аэропорту 12 часов до следующего рейса.
– Три ваших самых заветных мечты?
- Здоровье моих родных, скорейшей победы Украины в войне и сыграть на стадионе "Черноморец" при заполненных до отказа трибунах.
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