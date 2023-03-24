Где-то мы это уже видели. Спарринг Металлист – Днепр-1 состоится в закрытом режиме

В субботу, 25 марта, харьковский "Металлист" проведет товарищеский матч против днепровского "Днепра-1".

Поединок состоится на тренировочном поле стадиона "Авангард" в Ужгороде. Начало игры запланировано на 11:00.

Пресс-служба харьковчан добавила, что матч будет сыгран в закрытом режиме без прямой трансляции.

Напомним, накануне сборная Украины провела контрольный поединок с английским "Брентфордом-B" в закрытом режиме. "Тайная встреча" завершилась победой сине-желтых со счетом 2:0.