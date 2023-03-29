1984-й. Как Лобановский едва не ушел из Динамо после провала в чемпионате

Не секрет, что при Советском Союзе и с наступлением независимости "Динамо" добилось невероятных успехов. Не один десяток трофеев создал вокруг команды соответствующий ореол – в какой бы форме ни находились "бело-синие", от них всегда ждут что-то особенное. Заметьте, как даже в этом сезоне общество реагирует на игру киевлян – болезненно, злорадно, с нотками надежды или пренебрежения. На самом деле не важно, какой это спектр эмоций – отрицательный или положительный – главное, чтобы не безразличие. Вот тогда действительно нужно беспокоиться.

Что точно любят фанаты "Динамо", то это копаться в прошлом. Валерий Васильевич Лобановский – глыба, вырощенные им поколения – культовые, достижения не подлежат сомнениям. Все так, с этим не поспоришь, но и у гениев случаются ошибки. Как вот в 1984-м, тогда Лобановский финишировал на десятом месте Высшей лиги и зафиксировал рекордно низкий личный результат. Как так получилось и какие были сделаны выводы?

***

Начало кризиса было запущено не Лобановским, а Юрием Морозовым, его близким товарищем и идеологическим последователем. По крайней мере, так считалось – как утверждал Олег Базилевич в книге "Система или размышления о футболе", "наш соратник сохранил общее направление в работе". Тесное знакомство, поддерживаемое с 70-х годов, дало Морозову шанс - поскольку в 1982-м Валерий Васильевич во второй раз принял сборную СССР, у "Динамо" появился новый наставник.

Морозов считался последователем идей Лобановского

По итогам розыгрыша 1983-го "бело-синие" ограничились седьмой строчкой - пока в Днепре праздновали чемпионство, столица республики была охвачена беспорядком. Причина спада объясняется очень легко – раздевалка не приняла Юрия Васильевича, почувствовала свободу по сравнению с режимом Лобановского и позволила себе закрыть глаза на проповедуемые ранее аспекты. Однако надо осознать масштабы проблемы – во-первых, московская пресса хоть и язвительно, но не зря назвала сезон для "динамовцев" пропитым (игроки наслаждались жизнью вовсю), во-вторых, сам Морозов оказался не таким уж единомышленником ВВЛ.

Это точно охарактеризовал Виктор Чанов:

"В конце 1983-го, когда тренировал Юрий Морозов, не побоялись с ребятами прийти к председателю общества "Динамо" и выдвинуть ультиматум: или он, или мы. Это был ужас. Бессмысленные упражнения, бессмысленные установки. На фоне Васильевича – небо и земля. Это совершенно разные люди и в жизни, и в работе. Я не представлял, что классную команду можно развалить так быстро. Тренировки превратились в каторгу. Вот задача – попасть мячом в два других. Мы слушаем и думаем: "Ты травишь? Футбол с бильярдом перепутал?" Это киевское "Динамо", а не пионерский отряд! Все состояло из мелочей. Мы привыкли с Васильевичем к прессингу, а тут тупая персоналка. Правый хав пошел налево – ты за ним. В обороне игра разладилась, нам постоянно забивали. В какой-то момент поняли: еще немного – и станем на вылет. Тогда после наставлений собирались отдельно: "Забыли все, что он сказал. Играем так и так…". В перерыве Морозов влетал в раздевалку: "Разве я это говорил?!" А на него уже не обращают внимания. Мы были на грани. Морозов настроил против себя всю команду. Над ним уже просто издевались. Кричит: "Была бы моя воля, взял бы пистолет и расстрелял вас!" Хорошо. Утром приходит на теорию, а на столе – игрушечный пистолет”.

Похожего мнения придерживались почти все - Блохин не понимал, как можно не дорабатывать эпизод, а Демьяненко подчеркнул, что Морозов удивил низкой интенсивностью тренировок. В то же время и Анатолий Васильевич, и Василий Рац добавляют: тренер был хорошим и мягким, что также стоило ему карьеры в Киеве. Молодежь с радостью встретила послабление, ветераны же восприняли подозрительно и враждебно – как итог, монолитный коллектив разбился на группки, отстаивавшие собственные интересы. Естественно, о никаких приемлемых показателях речь не шла.

Динамо против Гамбурга: победа в Германии 1:2 после поражения в Киеве 0:3

Позорное поражение от "Гамбурга" 0:3 в Кубке европейских чемпионов, неудачный старт и проваленные июнь-июль – было очевидно, что пора прощаться. После того, как чиновничий аппарат выдал нелестную характеристику и рекомендовал "отказаться от услуг", Морозов расплакался. "Спасибо за урок, который вы мне преподали".

***

Сделал ли Юрий Васильевич что-нибудь хорошее? Да, несмотря на яростную критику. Виктор Чанов удивлялся, как можно развалить команду, но почему-то не уточнил, что эта же команда морально устарела и требовала обновления. Анатолий Коньков, Виктор Колотов и Владимир Веремеев завершили карьеру, ушли Александр Бойко и Александр Хапсалис - вместо этого Морозов пригласил или подпустил к основе талантливую молодежь.

Так появились Александр Заваров, Василий Евсеев, Павел Яковенко, Олег Кузнецов – то есть та основа, которую в дальнейшем максимально использовал Лобановский. Учитывая, что и ВВЛ привел новичков - Игоря Беланова, Ивана Яремчука и других - в 1984-м "Динамо" выглядело неузнаваемым. Однако мэтру пришлось помучиться, прежде чем все заработало как следует.

Динамо 1984

Подчеркнем, что и Валерий Васильевич находился под прицелом – возвращение в Киев произошло после того, как СССР не квалифицировался на французский ЧЕ-1984. Перед выездом в Лиссабон сборная опережала Португалию, могла ограничиться ничьей, но проиграла 0:1 – судьбу путевки решил спорный пенальти. Лобановский аргументировал причины провала, однако функционеров, лояльно настроенных к нему, было очень мало – а вот желающих потоптаться на легендарном имени в разы больше. Популистские лозунги некомпетентных чиновников, газеты, где на страницах "полоскали" тренерский штаб - под такую атмосферу Полковник во второй раз принял "Динамо".

Бытует мнение, что Лобановский махнул рукой на кампанию 1984-го и именно поэтому рухнул на десятую строчку. Это совершенно неверное утверждение. Киев встретил Валерия Васильевича удивительно прохладно - мол, ты ушел в сборную, оставил нас на Морозова, которого же сам предлагал, так что теперь исправляйся. Самое главное, что, кроме своей мотивации, наставник мог полагаться на игроков - в интервью он позволял себе ссылаться на неопытность подопечных, но не сомневался в их желании. Сегодня не чувствуется, что "динамовцы" борются за цвета (более того, они реагируют на поражение вполне нормально), а вот в 80-х о таком речь не шла и близко - всем не нравилось, что творится, и все стремились улучшить положение.

На что точно жаловался Лобановский, так это на большое количество травмированных:

"Так уж получилось, что в сезоне, особенно во втором круге, у нас на поле оказывалось чуть ли не полкоманды молодежи. Ее огрехи во время игры закономерны, они - по неопытности, боязни допустить ошибку, испортить игру… Но нет худа без добра… Неприятная для нас ситуация в 1984-м стала прологом для того, что удалось сделать через год или два. Большинство игроков старшего поколения либо вообще надолго вышли из строя, либо потеряли привычные черты и потому не сумели повести молодежь за собой. Бессонов был болен 64 дня, Журавлев - 61, Заваров - 50, Буряк - 43, а молодой Яковенко, только набравший силу - 94. Некоторые же игроки, которых травмы обошли - Лозинский и Хлус - просто снизили свой уровень".

Воспринималась ли подобная риторика как слабость? Нет, потому что ВВЛ говорил откровенно - он поставил "бело-синих" на рельсы коллективизма, научил их снова тотально доминировать, но из-за нестабильности обоймы не мог положиться на нее в длительной перспективе. К тому же ему не хватало ярких индивидуалистов, доводящих атаки до логического конца - примечательно, что на протяжении розыгрыша 1984 года "Динамо" зафиксировало аж тринадцать ничьих.

И здесь интересный момент – с конца 70-х в чемпионате СССР существовал лимит на ничьи. Логика абсурдна (то есть их отсутствие делало невозможным договорные матчи), но нововведение оказывало непосредственное влияние на турнирную таблицу. После десяти ничьих очков не начислялось - соответственно "Динамо" претендовало на седьмое место, но в результате странного решения осталось ни с чем и закрыло собой десятку.

Это не отменяет того, что киевляне выглядели неравномерно и по делу оказались ниже любых ожиданий. Неплохое начало - разгром "Нефтчи" (5:0) и тбилисского "Динамо" (3:0) - было испорчено серией ничьих и ключевыми поражениями, допущенными против "Зенита" (0:2), одесского "Черноморца" (1:2) и московского "Спартака" (0:3).

На финише сезона Лобановского вызвали на ковер. Владимир Щербицкий был ярым украинофобом, расправлялся с диссидентским движением, но футбол искренне обожал. Но даже он всерьез обсуждал отстранение Валерия Васильевича; в итоге тренер удержался, но партия требовала жертву, того самого козла отпущения, на которого должны были повесить все неудачи. Им стал Михаил Фоменко – будущий руководитель сборной Украины был отправлен в черниговскую "Десну".

Отдельный эпизод – разговор с футболистами, который должен был определить их готовность для дальнейшей борьбы. Если бы все пошло не так, как думал Лобановский, его пребывание на посту главного могло бы прекратиться – в кабинетах намекали на кандидатуру Анатолия Пузача.

Валерий Васильевич описал свои эмоции:

"Внешне это было незаметно. Я давно, еще в молодости, приучил себя к тому, чтобы не показывать свое душевное состояние, но был готов к любому вердикту разговора. Страсти подогревались и теми обстоятельствами, что вокруг команды возникло немало слухов, что сеяли сомнения относительно единства наших помыслов и целей, дискредитировавших тренеров и ряд игроков. В дни неудач те, кто считает себя самыми ярыми поклонниками команды, делают вид, что не замечают никого из нас. Пускай. Но ведь за кулисами они развивают антикомандную деятельность – и самое удивительное – радуются, когда команда проигрывает и с триумфальным видом прогнозируют ей провалы. Если же пророчество не сбывается, то они снова рядом. Впрочем, я знаю цену таким людям".

На собрании Лобановский был лаконичным, разложил ситуацию по полочкам – если хотите, то я уйду. Раздевалка быстро сняла этот вопрос с обсуждения и поддержала мэтра. Через год "Динамо" завоевало чемпионские медали, а через два привезло в Киев Кубок обладателей кубков.