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Шахтер предлагал 2 млн евро за бразильского вингера, но получил отказ

Премьер-лига
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Горняки хотели подписать 18-летнего игрока

Шахтер предлагал 2 млн евро за бразильского вингера, но получил отказ

Фото: vascodagama

Новина українською

"Шахтер" был заинтересован в услугах левого вингера "Васко да Гама" Эгиналдо, сообщает Globo Esporte.

"Горняки" даже делали предложение по трансферу футболиста. Донецкий клуб готов был заплатить 2 миллиона евро, однако эта сумма не устроила бразильцев. "Васко да Гама" запросил не менее 6 миллионов.

Также отмечается, что на Эгиналдо претендовал неназванный португальский клуб, но об аренде договориться не удалось.

18-летний вингер провел 25 матчей за "Васко", в которых отличился тремя забитыми мячами. Его контракт рассчитан до 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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В статье: Васко да Гама (Бразилия) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Globo Esporte

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