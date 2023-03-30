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КДК дисквалифицировал Буяльского на три матча, один поединок он уже пропустил
Виталий после матча с Днепром-1 наговорил лишнего
Фото: ФК Динамо
КДК УАФ рассмотрел инцидент с удалением хавбека "
По итогам рассмотрения, Комитет принял решение дисквалифицировать Буяльского на три матча "за нецензурные и оскорбительные высказывания".
И так как один матч (с "Зарей") Виталий уже пропустил, он не поможет киевлянам в поединках против "Львова" и "Миная".
Напомним, что Буяльский был удален уже после финального свистка после того как выскочил на поле с активными высказываниями и эмоциями.
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