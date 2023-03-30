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КДК дисквалифицировал Буяльского на три матча, один поединок он уже пропустил

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Виталий после матча с Днепром-1 наговорил лишнего

КДК дисквалифицировал Буяльского на три матча, один поединок он уже пропустил

Фото: ФК Динамо

Новина українською

КДК УАФ рассмотрел инцидент с удалением хавбека "Динамо" Виталия Буяльского в матче 17-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:0).

По итогам рассмотрения, Комитет принял решение дисквалифицировать Буяльского на три матча "за нецензурные и оскорбительные высказывания".

И так как один матч (с "Зарей") Виталий уже пропустил, он не поможет киевлянам в поединках против "Львова" и "Миная".

Напомним, что Буяльский был удален уже после финального свистка после того как выскочил на поле с активными высказываниями и эмоциями.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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хмельничанин (Хмельницкий)
30.03.2023 в 20:05
А подонок Кривушкин и дальше будет судить УПЛ. А ведь , если бы он честно судил и показал красную Бланко, Буяльский бы не высказывал никаких эмоций. Надо болельщикам брать власть в свои руки и самим наказывать арбитров, вроде Кривушкина, раз комитет арбитров ничего не делает в этом плане, а наоборот "крышует" их.
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0
0
Тренерую (Столица)
30.03.2023 в 18:10
А на сколько матчей дисквалифицировали судью???
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+2
0
K-Spirit (Киев)
30.03.2023 в 18:39
Судья сорвал джек-пот.
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
30.03.2023 в 19:51
НІТ Для цього треба було впасти на газон та подряпати собі пику... Тоді дискваліфікували і на матч з Ша...
0
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