КДК дисквалифицировал Буяльского на три матча, один поединок он уже пропустил

КДК УАФ рассмотрел инцидент с удалением хавбека " Динамо " Виталия Буяльского в матче 17-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:0).

По итогам рассмотрения, Комитет принял решение дисквалифицировать Буяльского на три матча "за нецензурные и оскорбительные высказывания".

И так как один матч (с "Зарей") Виталий уже пропустил, он не поможет киевлянам в поединках против "Львова" и "Миная".

Напомним, что Буяльский был удален уже после финального свистка после того как выскочил на поле с активными высказываниями и эмоциями.