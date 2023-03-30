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Федорчук: Как кто-то узнал, что я завершаю карьеру, предложений стало больше, чем в мои лучшие времена в карьере

Премьер-лига
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Игрок завершил карьеру, но остается в структуре Руха

Федорчук: Как кто-то узнал, что я завершаю карьеру, предложений стало больше, чем в мои лучшие времена в карьере

ФК "Рух" / Автор невідомий

Новина українською

34-летний украинский футболист Валерий Федорчук рассказал, почему он принял решение завершить игровую карьеру.

– Знаю, что у тебя были предложения – "Верес", "Львов".

– На самом деле я так шучу, что после того, как кто-то узнал, что я остановлюсь, у меня предложений больше, чем в мои лучшие времена в карьере. Я благодарю всех, кто хотел меня пригласить, но я принял это решение. Многие с удивлением это восприняли. Они понимали, что я могу еще играть в футбол, показывать результат.

– Ты принял предложение "Руха" остаться в структуре клуба. За что ты будешь отвечать?

– Еще конкретики нет. Нужно мне понять, где я буду эффективнее всего приносить пользу.

– Ты себя где видишь? В роли тренера, функционера, менеджера?

– Закончив футбольную карьеру, я вижу себя на футбольном поле, возле него.

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В статье: Валерий Федорчук Рух (Львов)
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Источник:
Ruh TV

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