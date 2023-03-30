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Федорчук: Как кто-то узнал, что я завершаю карьеру, предложений стало больше, чем в мои лучшие времена в карьере
Игрок завершил карьеру, но остается в структуре Руха
ФК "Рух" / Автор невідомий
34-летний украинский футболист Валерий Федорчук рассказал, почему он
– Знаю, что у тебя были предложения – "Верес", "Львов".
– На самом деле я так шучу, что после того, как кто-то узнал, что я остановлюсь, у меня предложений больше, чем в мои лучшие времена в карьере. Я благодарю всех, кто хотел меня пригласить, но я принял это решение. Многие с удивлением это восприняли. Они понимали, что я могу еще играть в футбол, показывать результат.
– Ты принял предложение "Руха" остаться в структуре клуба. За что ты будешь отвечать?
– Еще конкретики нет. Нужно мне понять, где я буду эффективнее всего приносить пользу.
– Ты себя где видишь? В роли тренера, функционера, менеджера?
– Закончив футбольную карьеру, я вижу себя на футбольном поле, возле него.
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