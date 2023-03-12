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Финалист Лиги Европы в составе Днепра объявил о завершении карьеры
Валерий Федорчук "повесил бутсы на гвоздь" в возрасте 34 лет
ФК "Рух" / Автор невідомий
Полузащитник львовского "Руха" Валерий Федорчук объявил о завершении игровой карьеры. Украинский хавбек принял это решение в возрасте 34 лет.
Перед матчем 17-го тура "Рух" – "Колос" полузащитник получил символическую футболку с номером – 296. Именно столько матчей Валерий провел в рамках УПЛ. 45 из них Федорчук отыграл в составе "желто-черных".
Федорчук – уроженец города Нетешин, Хмельницкой области. На детском уровне выступал за "Изотоп" (Кузнецовск, сейчас - Вараш), "Энергетик" (Нетешин) и "Свитанок" (Винница).
Первым профессиональным клубом Федорчука стал "Кривбасс" (Кривой Рог), в котором он отыграл 7 поединков в составе дублирующей команды. За свою карьеру Валерий успел поиграть за "Львов", львовские "Карпаты", "Днепр", "Волынь", киевское "Динамо", ровенский "Верес", латвийскую "Ригу" и "Мариуполь".
Федорчук сыграл в 17 матчах в составе молодежной сборной Украины. За национальную команду хавбек не играл, только попадал в заявку в 2013 году.
Самым большим достижением игрока является финал Лиги Европы 2015 года в составе "Днепра".
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