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Операция не понадобится. Новичок Ворсклы вернулся в общую группу

Премьер-лига
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Но матч против Александрии остается под вопрос

Операция не понадобится. Новичок Ворсклы вернулся в общую группу

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

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Нападающий "Ворсклы" Рикардо Лопес, который пропустил два последних матча команды, вернулся в основную группу перед игрой с "Александрией".

Обследование, которое в Киеве прошел бразилец показало, что операция форварду не нужна.

Скорее всего, болевые ощущения Лопеса были связаны с сочетанием искусственного и натурального газонов, а также операцией на крестообразных связях, которую он перенес в 2021 году.

Тем не менее, участие новичка полтавчан в матче с "Александрии" все еще остаётся под вопросом.

Напомним, что Лопес перешел в "Ворсклу" этой зимой, но пока что сыграл за полтавчан только один матч.

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В статье: Ворскла (Полтава) Рикардо Лопес
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Источник:
ТаТоТаке

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