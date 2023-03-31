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Операция не понадобится. Новичок Ворсклы вернулся в общую группу
Но матч против Александрии остается под вопрос
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Нападающий "
Обследование, которое в Киеве прошел бразилец показало, что операция форварду не нужна.
Скорее всего, болевые ощущения Лопеса были связаны с сочетанием искусственного и натурального газонов, а также операцией на крестообразных связях, которую он перенес в 2021 году.
Тем не менее, участие новичка полтавчан в матче с "Александрии" все еще остаётся под вопросом.
Напомним, что Лопес перешел в "Ворсклу" этой зимой, но пока что сыграл за полтавчан только один матч.
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