Беседа с Шаблием и встреча с Суркисом. Федорчук вспомнил, как оказался в Динамо

Украинский футболист Валерий Федорчук, который недавно завершил карьеру, вспомнил как в свое время оказался в киевском "Динамо".

"Я как раз месяц лечился и только что закончился контракт. Понимал, что мне будет лучше продолжить лечение. На другой месяц улетел с женой и детьми.

В аэропорту как раз Сергей Ребров летел в Англию на матч "Динамо" с "Манчестер Сити". Мы попили кофе, побеседовали, он спросил, как дела, как восстановление. Потом распрощались.

А через месяц врач сказал, что уже могу начинать работать на футбольном поле, чтобы уже привыкал. Тогда я общался с Вадимом Шаблием и сказал, что я из Киева, а он имеет отношение к "Динамо" – мне нужно с кем-то поддерживать форму. Все равно, молодежка, дубль – мне нужно работать с мячом. Спросил, может ли он помочь. Он сказал, что подумает.

Потом я прилетаю в Киев, у меня была встреча с Игорем Суркисом, мы договорились и подписал контракт с "Динамо", — сказал Федорчук.