Футболист Ингульца может перейти к аутсайдеру Первой лиги - Источник

21-летний голкипер "Ингульца" Даниил Веклич может продолжить карьеру в Первой лиге, сообщает Sport Arena.

По информации источника, вратарь станет игроком "Горняка-Спорт" из Горишние Плавни. Аренда или полноценный контракт не отмечается. Веклич перешел в "Ингулец" из "Днепра-1" в 2021 и выступал за молодежный состав петровской команды.

Напомним, первую часть сезона "Горняк-Спорт" завершил на восьмом месте в группе Б Первой лиги, набрав восемь очков в 14 играх. Весной команда сыграет в группе выбывания за право остаться в дивизионе.