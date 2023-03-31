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Футболист Ингульца может перейти к аутсайдеру Первой лиги - Источник
21-летний кипер может сменить клубную прописку
Фото: scdnipro1.com.ua
21-летний голкипер "Ингульца" Даниил Веклич может продолжить карьеру в Первой лиге, сообщает Sport Arena.
По информации источника, вратарь станет игроком "Горняка-Спорт" из Горишние Плавни. Аренда или полноценный контракт не отмечается. Веклич перешел в "Ингулец" из "Днепра-1" в 2021 и выступал за молодежный состав петровской команды.
Напомним, первую часть сезона "Горняк-Спорт" завершил на восьмом месте в группе Б Первой лиги, набрав восемь очков в 14 играх. Весной команда сыграет в группе выбывания за право остаться в дивизионе.
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