  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Футболист Ингульца может перейти к аутсайдеру Первой лиги - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболист Ингульца может перейти к аутсайдеру Первой лиги - Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

21-летний кипер может сменить клубную прописку

Футболист Ингульца может перейти к аутсайдеру Первой лиги - Источник

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

21-летний голкипер "Ингульца" Даниил Веклич может продолжить карьеру в Первой лиге, сообщает Sport Arena.

По информации источника, вратарь станет игроком "Горняка-Спорт" из Горишние Плавни. Аренда или полноценный контракт не отмечается. Веклич перешел в "Ингулец" из "Днепра-1" в 2021 и выступал за молодежный состав петровской команды.

Напомним, первую часть сезона "Горняк-Спорт" завершил на восьмом месте в группе Б Первой лиги, набрав восемь очков в 14 играх. Весной команда сыграет в группе выбывания за право остаться в дивизионе.

Читайте такжеПолузащитник Ингульца вернулся в общую группу клуба
По теме
yellow-arrow
Черноморец и Шахтер рассудит Коваленко. Судейские назначения 19-го тура УПЛ
yellow-arrow
Минай - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.04.2023
yellow-arrow
Болельщики Кривбасса выбрали лучшего игрока команды в марте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде