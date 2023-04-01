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Без голов не бывает побед. Металлист – Колосс 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист - Колос ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.04.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Без голов не бывает побед. Металлист – Колосс 0:0. Видеообзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" продолжает искать себя. Команда вроде и избавилась от "привычки" проигрывать всем вокруг, но проблема в том, что нет побед. Потому что нет голов – во втором туре подряд сухие нули.

Понемногу упускает шансы на еврокубковую зону и "Колос". Собственно, это был не первый матч, в котором ковалевцы не сумели переиграть аутсайдера. Хотя шанс забить был хотя бы с пенальти. Не воспользовались.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

VBET-лига. 19-й тур
1 апреля, Ужгород, стадион "Авангард"
"Металлист" - "Колос" 0:0

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В статье: Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков)
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