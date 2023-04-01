Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без голов не бывает побед. Металлист – Колосс 0:0. Видеообзор матча
Металлист - Колос ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.04.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Металлист" продолжает искать себя. Команда вроде и избавилась от "привычки" проигрывать всем вокруг, но проблема в том, что нет побед. Потому что нет голов – во втором туре подряд сухие нули.
Понемногу упускает шансы на еврокубковую зону и "Колос". Собственно, это был не первый матч, в котором ковалевцы не сумели переиграть аутсайдера. Хотя шанс забить был хотя бы с пенальти. Не воспользовались.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
VBET-лига. 19-й тур
1 апреля, Ужгород, стадион "Авангард"
"Металлист" - "Колос" 0:0
Популярное сейчас
- Первая победа Ротаня в Александрии, Кривбасс уже шестой. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Владимир Шаран не появился на пресс-конференции после проигрышного матча против Ингульца
- Минай – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Цирк": Динамо отреагировало на новость о сроке дисквалификации Буяльского
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо